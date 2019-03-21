​Заявление Правительства Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан о преемственности проводимой макроэкономической политики

Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляцион­ных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена.

Правительство и Национальный банк будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Реализация государственных программ и структурных реформ продолжится для эффективного достижения целей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и Стратегии «Казахстан-2050».

В текущем году рост экономики ожидается на уровне не ниже 3,8%, а инфляция – в коридоре 4–6%.

Правительство продолжит проводить устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности. Все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме. Особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги.

Национальный банк продолжит проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге.

Текущие экономические внутренние и внешние факторы способствуют стабильному развитию экономики страны. В случае проявления негативных рисков Правительство и Национальный банк обладают ресурсами для минимизации их последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан.