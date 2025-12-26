В 80 км от райцентра Кармакшинского района поселка Жосалы в урочище Шак-Шак ученые нашли фрагмен­ты останков древних животных.

Палеонтологические находки обнаружены разведывательной экспедицией в составе сотрудников областного историко-краеведческого музея и его Кармакшинского районного филиала.

– Именно здесь, в белеутинской свите Бозтобе ущелья Шак-Шак, в 1957 году экспедиция Академии наук СССР обнаружила череп гадрозавра возрастом около 89 миллионов лет, – рассказал директор музея Кармакшинского района Тимур Леденев. – Там же кроме костей животных были найдены камни со следами от листьев растений. Исследование артефактов выявило возраст гигантской ящерицы, которую отнесли к меловому периоду мезозойской эры. В 1968 году эта находка вошла в научный оборот под названием «аралозавр». Сегодня скелет из найденных кос­тей выставлен в Национальном музее Казахстана в Астане, а в зале палеонтологии музея Кызылорды размещена его копия. После распада СССР урочище Шак-Шак осталось малоизученной территорией Приаралья. И перед нами стояла цель взять уникальный археологический объект в оборот, обеспечить его защиту государством и возродить интерес научного сообщества к палеонтологическому памятнику.

Как сообщил участник экс­педиции научный сотрудник историко-краеведческого музея Кармакшинского района Азирбек Бактыбаев, даже однодневное исследование дало пищу для размышлений.

– На заброшенных местах старых раскопок мы обнаружили несколько костных фрагментов древних животных, – поделился специалист. – Очевидно, они пролежали миллионы лет и окаменели. Крупные размеры костей говорят о том, что это останки крупных существ. Конечно, точный ответ дадут экс­перты-палеонтологи. Но факт в другом – вот так ничем не приметная безмолвная степь вновь «заговорила» при прикосновении к ней. И нет сомнений, что место находки древнейшего аралозавра предоставит нам еще множество ценной информации для палеонтологии и геонауки.

Научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Асхат Сайлау предлагает приступить к масштабным исследованиям Шак-Шака.

– Любопытно: с прошлого века объект нашими археологами не изучался, а у иностранных ученых всегда присутствовал особый интерес к нему, – отметил ученый. – Мы выяснили, что в 2000-х европейские палеонтологи проводили здесь исследования и даже публиковали их результаты в зарубежных изданиях. Стало быть, палеонтологический комплекс в Кармакшинском районе заслуживает должного внимания и глубокого изучения, тем более что в Казахстане таких зон очень мало. Так по итогам экспедиции мы пришли к выводу, что историческую ценность урочища Шак-Шак нужно продвигать на меж­дународном уровне. Учитывая большой интерес ученых и широкой общественности к объекту, почему бы палеонтологический комплекс не зарегистрировать под названием «Долина динозавров» и не превратить в туристический объект? Мы уверены в том, что даже уникальный природный ландшафт урочища, схожий с Чарынским ущельем, вызовет живой интерес не только у ученых, но и у туристов всего мира.

Директор областного историко-краеведческого музея Сапар Козейбаев предлагает взять историческую территорию под защиту государства.

– Даже после 68 лет забвения мы нашли здесь много костей, – поделился специалист. – Объект требует обновления, как и старая табличка, оставшаяся от исследовательских работ середины прошлого века. У нас есть предложения. Первое – в этом районе должна быть создана большая охранная зона. Второе – объект можно включить в тур по марш­руту «Космический комплекс «Байконур» – Мемориальный комп­лекс Коркыта-ата – мавзолей Марал-ишана». Третье – Шак-Шак, представляющий выдающуюся универсальную ценность для человечества, должен войти в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что специалисты музеев области, имеющие сертификат от министерства, второй год проводят археологические исследования на памятниках истории и культуры. В этом году они участвовали в раскопках Шак-Шака и древнего городища Асанас. В настоящее время специалисты готовятся пройти аккредитацию для участия в крупных проектах археологии.

– Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, инициировавшего развитие всех видов туризма, у нас есть предложения по созданию новых маршрутов в регионе, – сказал Сапар Козейбаев. – К примеру, для туристов, которые хотят увидеть памятники древних цивилизаций по Великому шелковому пути, к городищам Чирик-Рабат (резиденция сакских вождей), Жанкент (столица огузов) и Сыганак (столица кипчаков) можно присоединить древние городища Асанас и Кыш-Кала. Эти исторические объекты относятся к Жетыасарской археологической культуре VI–IX веков до нашей эры.

Пока готовился материал, стало известно, что предложения ученых услышали местные исполнительные органы. Как сообщил заведующий отделом областного Центра охраны историко-культурного наследия Галымжан Садыков, на очередном заседании областной комиссии по охране памятников истории и культуры Шак-Шак был внесен в предварительный список учета объектов историко-культурного наследия, выявленных для придания им статуса памятников истории и культуры. А значит, до окончания экспертизы и определения его статуса на три года объект получит временную защиту.