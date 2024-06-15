Здесь трудятся «правильные» пчелы

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Пасека потомственного пчеловода Сергея Питенко на 600 ульев располагается средь живописных цветущих полей Сарканского района в селе Тополевка.

фото пресс-службы акимата Сарканского района

За сезон здесь получают порядка десяти тонн натурального меда и другой продукции пчеловодства. Душистое и полезное «жидкое золото», соты, воск, пергу и маточное молочко реализуют не только в стране, но и экс­портируют в Китай, ОАЭ и Европу. Также на пасеке изготавливают улья: разноцветные компактные домики из пенопласта устроены так, что летом в них прохладно, а зимой – тепло.

А главным направлением деятельности предпринимателя является селекция пчел для продажи.

– Мы занимаемся искусственным оплодотворением пчеломаток, – рассказывает Сергей Владимирович. – Разводим одну из самых трудолюбивых медоносных, спокойных и миролюбивых пчел породы карника линии Виктория. Исходный материал привозим из Австрии, здесь уже выращиваем пчелосемьи и реализуем их пасекам. Каждая такая пчелиная семья за сезон может произвести от 50 до 100 килограммов меда.

Сергей Питенко – дипломированный пчеловод, выросший в семье пасечников: его отец посвятил этому делу более 30 лет.

– Перепробовав себя в разных сферах, вернулся к пасеке и уже восьмой год вплотную занимаюсь любимым делом, – говорит он.

Пасека его – стационарная: рядом на 500 га раскинулись поля с медоносным разнотравьем. Блаженную тишину тут нарушает только равномерный гул.

– Пчелы успокаивают, дают энергию и силы, – с восторгом отзывается о маленьких трудягах Сергей Владимирович. – Я наслаждаюсь каждой минутой работы на пасеке. Здесь чистый воздух и необычайной красоты природа. Радует и то, что мы производим продукцию, которая приносит пользу здоровью, укрепляет иммунитет. На подобной пасеке можно получать до 40 тонн высококачественного меда, однако основной упор мы все же делаем на селекционную работу. Конечно, труд этот кропотливый и требует очень много времени и внимания. Но когда любишь дело, оно совсем не в тягость.

Год за годом фермер продолжает расширять пчеловодческую деятельность. Так, несколько лет назад в Алматы открыл фирменный магазинчик, где можно приобрести всю продукцию, производимую на пасеке, – от меда и перги до ульев и специального инвентаря.

– Любого могу сделать пчеловодом буквально за один день, – шутит Сергей Питенко, отмечая, что интерес людей к этому занятию на самом деле постоянно растет.

Только в Сарканском районе на пос­тоянной основе действует 21 пасека. Еще больше их в соседнем Алакольском районе, а здешний лепсинский мед уже веками славится далеко за пределами страны.

#мед #Тополевка #пасека #Сергей Питенко #пчеловод

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