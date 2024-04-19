Железные герои дарят живое участие

На первом этаже торгового центра в Петропавловске работает благотворительная выставка-продажа забавных персонажей, которых создал из металлолома художник-сварщик Тимур Кенжибаев.

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Выставки работ Кенжибаева проходят регулярно и всегда собирают множество зрителей. На этот раз мастер распродает свои творения, чтобы помочь маленькому мальчику, нуждающемуся в дорогостоящем лечении.

Часть вырученных средств пойдет на операцию шестилетнему Алишеру Тукаеву. В два месяца ему поставили диагноз «спина бифида» (расщепление позвонков), в три месяца сделали операцию в Астане. В год и восемь месяцев ребенок начал ходить, в три годика его отдали в детский сад.

– В июле 2023 года мы сделали МРТ и увидели вторичную липому, к этому времени начались ухудшения, – делится своими переживаниями мама мальчика Гульсум. – Сынок начал припадать на правую ногу. В сентябре 2023 года приезжал нейрохирург из Израиля, он сказал, что необходима операция, но стоит она 33 миллиона тенге…

От работ Тимура Кенжибаева маленький Алишер и его мама в восторге.

– Человек с золотыми руками и добрым сердцем! Какое счастье, что есть такие люди! – восклицает Гульсум.

В центре торгового зала по кругу расположились очаровательные и причудливые создания: слон Арсений, роботы Анатолий, Гриша, Тим, Кам и Чарли, всадник на лосе, байкер Федя, Кинг-Конг и семья динозавров, милая свинка Дуня, чабан и его овечка из пружинок.

Когда-то автор этих чудесных созданий работал клерком в банке, но однажды взял в руки горелку сварочного аппарата, начал варить железо и с тех пор уже не может остановиться.

В обычное время он делает мангалы, коптильни, лестницы, перила, ограждения, но когда приходит «железное вдохновение», то создает сказочных персонажей. Его веселые и добрые фантазии нравятся детям, и он охотно проводит для них мастер-классы.