Президент поднял вопрос о важности соблюдения культуры поведения в обществе

По его словам, в данном принципиальном вопросе работники медицины должны быть примером для граждан

Фото: пресс-служба Президента РК

В Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. В ходе своего выступления Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о важности соблюдения культуры поведения в обществе, сообщает Kazpravda.kz

- Еще один актуальный вопрос. Как известно, благодаря масштабным реформам Казахстан обновляет модель своей государственности. Меняются мировоззрение, характер и менталитет наших граждан. Казахстан – правовое государство. Именно так сказано в Главном документе страны – Конституции. Но это не просто принцип, закрепленный в Основном законе. Он требует правильного понимания. Право должно начинаться с повседневной жизни. Это означает, что поведение, этика, дисциплина и даже характер каждого человека не должны противоречить Закону. Согласно Основному закону Казахстан является светским государством. Однако светскость не означает отказ от национальной идентичности или предание забвению ценностей, присущих нашему народу, - сказал Президент.

Он напомнил, что граждане развитых стран должны, прежде всего, обладать высокой культурой поведения в обществе и на рабочем месте.

- Например, в последнее время мы все видим, как зачастую обычное приветствие превращается в неуместную демонстрацию грубости и бескультурья. Поэтому нужно усилить работу в этом направлении. И это далеко не пустяк: ведь именно по бытовым привычкам и традициям народа зарубежные гости судят об истинном состоянии культуры и развитости государства, - продолжил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что фундаментом построения прогрессивной страны служит высокий уровень зрелости ее граждан.