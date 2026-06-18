Президент поднял вопрос о важности соблюдения культуры поведения в обществе

По его словам, в данном принципиальном вопросе работники медицины должны быть примером для граждан
В Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. В ходе своего выступления Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о важности соблюдения культуры поведения в обществе, сообщает Kazpravda.kz
- Еще один актуальный вопрос. Как известно, благодаря масштабным реформам Казахстан обновляет модель своей государственности. Меняются мировоззрение, характер и менталитет наших граждан. Казахстан – правовое государство. Именно так сказано в Главном документе страны – Конституции. Но это не просто принцип, закрепленный в Основном законе. Он требует правильного понимания.
Право должно начинаться с повседневной жизни. Это означает, что поведение, этика, дисциплина и даже характер каждого человека не должны противоречить Закону. Согласно Основному закону Казахстан является светским государством. Однако светскость не означает отказ от национальной идентичности или предание забвению ценностей, присущих нашему народу, - сказал Президент.
Он напомнил, что граждане развитых стран должны, прежде всего, обладать высокой культурой поведения в обществе и на рабочем месте.
- Например, в последнее время мы все видим, как зачастую обычное приветствие превращается в неуместную демонстрацию грубости и бескультурья. Поэтому нужно усилить работу в этом направлении. И это далеко не пустяк: ведь именно по бытовым привычкам и традициям народа зарубежные гости судят об истинном состоянии культуры и развитости государства, - продолжил Токаев.
Глава государства подчеркнул, что фундаментом построения прогрессивной страны служит высокий уровень зрелости ее граждан.
- Хочу еще раз подчеркнуть: все это берет начало с простых, но жизненно важных принципов: бытового этикета, достойного поведения и искреннего уважения друг к другу. Нам необходимо сформировать новые этические ориентиры общества путем масштабного продвижения таких ценностей. Это наша общая задача. В данном принципиальном вопросе работники медицины должны быть примером для граждан, - добавил Токаев.