В Алматы от имени Главы государства наградили работников СМИ

Культура и общество

От имени Президента государственные награды вручила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева

Фото: МКИ РК

В преддверии Дня работников средств массовой информации в Алматы состоялась торжественная церемония награждения представителей медиасферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В своей поздравительной речи вице-премьер отметила, что на церемонии награждения в Акорде, прошедшей 25 июня, Глава государства выразил признательность и дал высокую оценку труду работников прессы.  

«Как вам известно, буквально вчера Глава государства встретился в Акорде с представителями средств массовой информации, где вручил журналистам государственные награды, а также премии и гранты в сфере масс-медиа. В своем выступлении Президент высоко оценил труд работников информационной отрасли и выразил искреннюю признательность за их значимый вклад в развитие страны. Сегодня же мы в Алматы чествуем ветеранов и лучших представителей отечественной журналистики, которые своим самоотверженным трудом ежедневно служат на благо государства», - сказала вице-премьер.

Аида Балаева добавила, что государство последовательно поддерживает работников отрасли, создавая условия для их профессионального роста и повышения социальной защищенности.

Так, при поддержке Президента за последние три года в Астане собственным жильем были обеспечены 200 журналистов. В этом году инициатива масштабирована и квартиры получат 66 работников информационной сферы по всей стране.

Наряду с этим особое значение имеют Национальная премия «Үркер» и телевизионная премия «Тұмар», направленные на повышение качества отечественной журналистики и стимулирование творческого поиска.

«Жилищные программы, государственные премии и гранты, профессиональные конкурсы и другие меры поддержки направлены на укрепление социального статуса работников масс-медиа и создание благоприятных условий для качественного развития информационного пространства страны. Государство рассматривает информационную сферу как одно из стратегически важных направлений. Поэтому системная работа по поддержке журналистского сообщества будет продолжена и в дальнейшем», - подчеркнула заместитель Премьер-министра.

За вклад в развитие отечественной журналистики в ходе церемонии работникам медиасферы были вручены следующие награды: ордена «Парасат», «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат», а также «Алғыс» Президента.

Список награжденных на церемонии:

Жұбай Иманбай – Орден «Парасат»

Иманбаева Алтын – Орден «Құрмет»

Маханова Зұлхаят – Орден «Құрмет»

Мүптекеқызы Бағдатхан – Орден «Құрмет»

Перзадаева Фируза – Орден «Құрмет»

Үсен Серік – Орден «Құрмет»

Асанбаев Болатбек – Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Асхарова Лариса – Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Жақашов Тоқтар – Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Ишмухаметов Наиль – Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Костомаров Олег – Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Қазиева Лимара – Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Нездемковский Александр – Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Әлтай Баян – Медаль «Шапағат»

#награждение #СМИ #журналисты

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