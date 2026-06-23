Завершен прием заявок на участие в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы – 2026»

Культура и общество

Для участия в конкурсе поступило 3 611 заявок со всех регионов страны

Фото: МКИ РК

В Минкультуры объявили о завершении приема заявок на участие в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы – 2026», сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в министерстве, в текущем году для участия в конкурсе поступило 3 611 заявок со всех регионов страны, что свидетельствует о высоком интересе казахстанцев к продвижению семейных ценностей и института семьи. Из них 2 024 заявки поданы семьями самостоятельно, еще 1 583 семьи представлены местными исполнительными органами и юридическими лицами.

Наибольшее количество заявок поступило из Карагандинской области и области Жетысу, а также города Астаны.

Отбор участников проходит в два этапа. На районном и городском уровнях конкурсные комиссии рассматривают представленные документы и определяют семьи для участия в областном этапе. Далее областные комиссии, а также комиссии городов республиканского значения и столицы определяют победителей, которые представят свои регионы на республиканском уровне.

Торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2026» состоится 11 сентября в Астане в преддверии Дня семьи.

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на укрепление института семьи, повышение общественного статуса семьи и продвижение традиционных семейных ценностей. За годы проведения конкурса его участниками стали более 20 тысяч семей со всех регионов Казахстана.

#конкурс #заявки #Отбасы

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