Недопустима популяризация показной роскоши и культа «легких денег» – Токаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев осудил популяризацию в СМИ и соцсетях показного праздного образа жизни.

«Недопустима популяризация показной роскоши и культа «легких денег», которые сбивают подрастающее поколение с верного жизненного пути, искажают мировоззренческие ценности и ориентиры. Молодежь должна видеть в медиапространстве наглядные, убедительные примеры созидательного труда, честного заработка и высокой внутренней культуры, а не иллюзорный мир демонстративного расточительства и бестолковой праздности. Современные журналисты призваны совмещать в себе две важнейшие роли: быть беспристрастным зеркалом, правдиво, объективно отражающим действительность, и мощным прожектором просвещения, озаряющим путь нации к прогрессу. Сейчас мы, сплотившись как единая нация, строим процветающее, современное, иными словами, прогрессивное государство. Однако это не означает, что можно предавать забвению наши исконные ценности. Необходимо возрождать благородные качества, присущие нашему народу. Это должны глубоко понимать наши граждане, особенно молодежь», – считает Глава государства.

По его словам, очевидно, что страна, обладающая высокой культурой, будет пользоваться признанием и авторитетом во всем мире. А настоящая культура начинается с простых правил: соблюдения моральных принципов как дома, так и на людях, умения правильно вести себя в обществе, уважения к другим