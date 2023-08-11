Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с высотки в Астане

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"Автопатруль выехал по сообщению о том, что из окна 9-го этажа пытается спрыгнуть женщина с двумя детьми. Первым на место происшествия прибыл старший инспектор отделения полиции УПП №26 Аскар Папышев со своим напарником Елдосом Нугмановым, который в это время проводил сход с жителями района. Поднявшиеся на 9-ый этаж полицейские выяснили, что старший ребенок уже находился на руках у отца, а женщина с младшим ребенком кричала, что спрыгнет, если к ней кто-то подойдет. Пока один из стражей порядка пытался отвлечь женщину разговорами, другой переоделся в гражданскую одежду, вошел в квартиру, незаметно подошел сзади и сумел одной рукой схватить за руки ребенка, а другой – крепко схватил женщину. Полицейский успел затащить женщину с ребенком в комнату, прежде чем она успела спрыгнуть", – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что 24-летняя женщина решилась на отчаянный поступок после семейной ссоры. В отношении супруга, который довел молодую мать до отчаяния, составлен административный протокол по статье 73 части 1 Кодекса об административных правонарушениях “Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений”.

Семья взята на особый контроль. Женщина с детьми помещена в кризисный центр города Астаны. С ней проведена профилактическая беседа и оказана психологическая помощь.