«Женщины готовы участвовать в большой политике, но барьеров пока много» – эксперт

Глава государства неоднократно подчеркивал важность участия женщин в политической жизни страны, отмечая, что роль женщины в политике должна усиливаться, к тому же, именно они вносят значительный вклад в развитие социально значимых направлений — от образования и здравоохранения до защиты прав семьи и детей.

Председатель Альянса женских сил Костанайской области Римма Бектурганова считает, что женщины готовы участвовать в большой политике, у них есть хорошие инициативы и проекты, но барьеров пока очень много.

«В связи с выступлением президента на II форуме депутатов маслихатов всех уровней хочу отметить, что количество женщин в маслихатах республики выросло незначительно, и в некоторых регионах не достигает даже 30%. Как вы помните, эту квоту установил сам глава государства. В Костанайской области представленность женщин в маслихатах самая высокая — 34%. Однако в большинстве случаев это, скорее, формальность, чем закономерность. До сих пор гендерный стереотип, что политика — это исключительно мужское поле, мешает продвижению женщин. Поэтому их роль в политических процессах на уровне области и страны остается недостаточно заметной, как хотелось бы.

Я возглавляю Альянс женских сил Костанайской области, и мы активно работаем с женщинами, обучаем их. Особое внимание уделяем подготовке к выборам в представительные органы власти. Уже несколько десятилетий работает школа женского политического лидерства, сейчас идет седьмой поток женщин, которые хотят обучаться. К сожалению, многие приходят в маслихаты неподготовленными — не знают, как работать с населением, как проводить информационную работу, как взаимодействовать с исполнительной властью, какие задачи ставить перед органами управления. На прошлых выборах от Альянса женских сил 90 женщин завершили обучение в школе политического лидерства, и 62 из них стали депутатами маслихатов разного уровня по всей области. Я вижу разницу в работе между теми, кто прошел подготовку, и теми, у кого нет достаточных знаний и навыков», — поделилась Римма Бектурганова.

Эксперт рассказала, что в Костанайской области 20 районов и городов, и только в шести маслихаты возглавляют женщины. В областном маслихате есть две оплачиваемые комиссии — бюджетная и социальная, и обе комиссии возглавляют мужчины. Это те барьеры, которые женщины преодолевают с большим трудом.

«Партии накануне выборов лихорадочно ищут кандидатов в свои списки, и до обучения дело не доходит. Более того, при формировании списка на первых местах стоят мужчины, а женщины идут по остаточному принципу. Хотя известен мировой опыт — принцип «зебры», когда в партийном списке чередуются мужчина и женщина. Этот принцип нашими партиями не соблюдается. Ведущая партия Amanat хоть как-то готовит будущих депутатов, но другие этого не делают. Причем в их списки часто попадают малоизвестные женщины, которые не являются лидерами общественного мнения.

У нас есть мажоритарный список, по которому любая женщина может выдвинуть свою кандидатуру, но, как правило, туда идут женщины, настроенные против всех. Это не оппозиция, а просто те, кто не согласен ни с чем, и, к сожалению, среди них много журналистов. Когда такие женщины попадают в маслихаты, они начинают вести себя так, как отмечал глава государства на форуме — приходят для критики и скандалов, но конструктивных идей у них мало», — подытожила эксперт.

Согласно статистике, доля женщин среди госслужащих в Казахстане составляет 55,9%, но из них всего 7,2% являются политическими госслужащими.