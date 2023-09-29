Женская команда Казахстана по плаванию вышла с рекордом в финал Азиады

Команда установила рекорд Казахстана и вышла в финал с шестым результатом.

Фото: пресс-служба НОК РК

В Ханчжоу (КНР) состоялся квалификационный раунд в плавании в рамках Азиатских игр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанские спортсмены показали следующие результаты:

- В женской комбинированной эстафете 4х100 Ксения Игнатова, Аделаида Пчелинцева, Софья Сподаренко и Диана Тасжанова финишировали со временем 4:11.93. Команда установила рекорд Казахстана и вышла в финал с шестым результатом;

- Софья Сподаренко на дистанции 50 метров баттерфляем финишировала со временем 26.45 и с пятого места вышла в финал;

- Арсен Кожахметов с восьмым результатом пробился в финал на дистанции 50 метров брассом, показав 28.40;

- Диана Тасжанова в плавании на 800 метров вольным стилем показала 8:48.46. Ее итоговое место определится вечером после сильнейшего заплыва.

Финальный блок начнется в 17.30 по времени Астаны.