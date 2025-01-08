Жителя Астаны осудили за махинации с дубайским шоколадом

Он обманул 10 человек на сумму более 300 тысяч тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны рассмотрено дело в отношении А., обвиняемого в совершении мошеннических действий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов столицы

Астанчанин под предлогом продажи дубайского шоколада завладел деньгами потерпевших неоднократно, похитив у 10 человек денежные средства на общую сумму в размере 301 020 тенге.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, банковскими переводами и материалами уголовного дела.

Приговором суда он признан виновным и осужден к трем годам ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.