Жителя Астаны осудили за махинации с дубайским шоколадом
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Он обманул 10 человек на сумму более 300 тысяч тенге
Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны рассмотрено дело в отношении А., обвиняемого в совершении мошеннических действий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов столицы
Астанчанин под предлогом продажи дубайского шоколада завладел деньгами потерпевших неоднократно, похитив у 10 человек денежные средства на общую сумму в размере 301 020 тенге.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, банковскими переводами и материалами уголовного дела.
Приговором суда он признан виновным и осужден к трем годам ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.