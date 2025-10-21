Держать руку на пульсе

В июле прошлого года был принят Закон РК «О противодействии торговле людьми», благодаря которому возросло количество выявленных противозаконных случаев. Тем не менее работы по пресечению данных фактов еще очень много. Во время заседания национального диалога «Закон и порядок: противодействие торговле людьми в Республике Казах­стан», состоявшегося в Астане, депутаты, уполномоченный по правам человека, представители профильных ведомств и гражданского сектора обсудили вопросы по улучшению ситуации.

До начала встречи депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Марат Башимов сказал, что принятый закон стал своего рода фундаментом для борьбы с рабством в современном мире. Благодаря этому документу о проблеме заговорили в полную силу. Отсюда и увеличение количества зарегистрированных уголовных дел по фактам торговли, рабства, сексуальных домогательств, вовлечения в проституцию и другим правонарушениям.

– Сегодня мы обсудим результаты той работы, которая была проведена профильными ведомствами, представителями НПО после принятия Закона «О противодействии торговле людьми». Благодаря этому документу мы начали открыто говорить о проблеме. Раньше факты, связанные с торговлей людьми, трудовой эксплуатацией, продажей органов, носили латентный характер, – сказал Марат Башимов.

Как отметил уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, все основные положения систематизированы в одном правовом акте, что обеспечивает целостный подход и эффективную систему взаимодействия между профильными органами. В законе отражены ключевые права жертв торговли людьми, закреп­ленные статьей 6 Палермского протокола, ратифицированного Казахстаном в 2008 году. Речь идет о предоставлении крова, юридической, медицинской, психологической и материальной помощи, возможностях трудоустройства и образования, обеспечении физической бе­зопасности жертв торговли людьми, получении компенсации за причиненный вред и так далее.

– Благодаря закону обеспечивается всесторонняя помощь жертвам, поскольку без эффективной правовой, социальной и психологической поддержки невозможно говорить о справедливости в полном смысле слова. Только человекоориентированный подход, в центре которого жертва, а не формальные показатели, способен изменить ситуацию. В этом и заключается подлинный смысл принципа «Закон и порядок» в контексте противодействия торговле людьми, – сказал Артур Ластаев.

После того как закон вступил в силу, зафиксирован резкий скачок показателей. Если раньше выявляли всего несколько случаев, то, по данным МВД, в Казах­стане с начала года зарегистрировано 141 уголовное дело по таким фактам, как похищение человека с целью эксплуатации, торговля органами, вовлечение в занятие проституцией, создание притонов и сводничество, организация ОПГ и так далее. Из них 33 дела связаны с торговлей людьми, в 19 правонарушения касались несовершеннолетних.

То, что в Казахстане начали выявлять большее количество нарушений, вселяет хоть какую-то надежду. Однако, по словам Серхана Актопрака, главы представительства Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции в Казахстане, координирующего страновые офисы в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, радоваться еще рано, в вопросах торговли людьми следует держать руку на пульсе. Как известно, в эпоху цифровизации преступники активно используют искусственный интеллект. Так, при помощи технологий несложно выявить людей группы риска и взять их «в работу». Поэтому важно регулировать деятельность ИИ, в числе прочего сводя к нулю утечку персональных данных.

– Торговля людьми – одна из важных проблем современности и занимает третье место после реализации наркотиков и оружия. Мы всегда уделяем ей особое внимание. Наша задача – помогать в воп­росах противодействия данному злу, поиска причинно-следственных связей, помощи жертвам, их реабилитации и интеграции в общество. Самое главное – оставаться на передовой и применять проактивные меры в борьбе с торговлей живым товаром, – подчеркнул Серхан Актопрак.

«Цифра» в помощь?

Особую обеспокоенность как у общест­венности, так и у сотрудников правоохранительных и надзорных органов вызывает то, что в поле зрения преступников оказываются женщины и дети. По информации Генпрокуратуры, в Алматы в 2024 году задержали группу, которая занималась продажей новорожденных. Трое преступников уже получили сроки до 14 лет лишения свободы. Расследования таких преступ­лений невероятно сложны, поскольку трудно собрать доказательства.

– Профильный закон принят, пакет поправок в Уголовный кодекс тоже. Ужес­точена уголовная ответственность. По восьми статьям она предусматри­вает наказание вплоть до 18 лет лишения свободы. Сюда входят преступления от похищения людей для эксплуатации до торговли органами, вовлечение и принуждение к проституции. Более того, теперь дела по таким преступлениям нельзя просто прекратить, даже если жертва захочет простить преступника. Расширена ответственность за содействие сутенерам и вербовщикам, за рекламу проституции, а медработников обязали сообщать о брошенных новорожденных, – сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Адилет Токтамысов.

Одна из угроз современности – Всемирная паутина. Цифровые технологии стали инструментом преступников, поэтому прокуроры ежедневно мониторят Интернет через платформу «Кибернадзор». В 2025 году с ее помощью заблокировано свыше 6 тыс. сайтов, пропагандирующих насилие, порнографию и торговлю людьми. По озвученной информации, в Алматы, например, был найден сайт, где выставляли объявления об отказе от младенцев. Интернет-ресурс заблокировали.

– Профилактика правонарушений – приоритетное направление. В регионах работают мобильные группы, которые проверили более 300 населенных пунк­тов, свыше 30 рынков и 90 крестьянских хозяйств. Регулярно проходят акции «Стоп-трафик» и «Нелегал». Не менее важно обучать тех, кто борется с этими преступлениями. В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре проведено более 25 обучаю­щих мероприятий. В марте при поддержке ОБСЕ обсуж­дали, как защитить от эксплуатации граждан Центральной Азии. В рамках Всемирного дня борьбы с торговлей людьми совместно с Международной организацией по миграции мы провели национальный диалог по вопросам противодействия торговле людьми, – подчеркнул докладчик, добавив, что Генпрокуратура продолжит работать в данном направлении.

Понятно, что, несмотря на принятие закона, юридической практике еще следует «устояться» и найти ответы на проблемные вопросы. Допустим, как отличить рекламу от смежного контента или как доказать, что покупатель знал о несовершеннолетии вовлеченного ребенка, если коммуникация была анонимной. Отдельная проблема – согласие потерпевшего, полученное под давлением. Да, оно не исключает ответственности, но необходимо уметь доказывать это, не перекладывая вину на жертву. Такие воп­росы – лишь верхушка айсберга.

Островки надежды

Во многих регионах, по словам председателя общественного фонда «Кайсар» Оксаны Тарабукиной, действуют малокомплектные НПО, которые в то же время из-за отсутствия возможнос­тей не могут работать качественно и оказывать помощь жертвам торговли людьми должным образом. В частности, в Карагандинской и области Улытау из-за отсутствия материальной поддержки НПО не могут арендовать просторные помещения, необходимые для реабилитации и интеграции жертв.

Общественники мечтают об открытии круглосуточных «кризисных» квартир. Они уверены, что с созданием таких «островков надежды» количество обратившихся значительно увеличится,­ поскольку на данном этапе многие нуждаю­щиеся в помощи даже не знают, куда обращаться.

– До 2023 года мы работали в рамках стандартов оказания специальных социальных услуг в области соцзащиты населения, которые сейчас не имеют силы. Я была членом рабочей группы по их разработке, потом отрабатывали пилот, в том числе в Алматы на базе нашего приюта. Они были удобны для понимания и исполнения с учетом нашей целевой группы – жертв торговли людьми, – сказала директор ОФ «Центр со­циально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник» Нина Балабаева. – Нынешние стандарты распространяются на многие целевые группы без учета узконаправленной специфики. Конечно, актуализировать предыдущие нормы не получится. Но мы призы­ваем сотрудников профильных ведомств, в частности, Минтруда и соцзащиты населения, выез­жать в регионы и знакомиться с дея­тельностью приютов не ради конт­роля, а для поддержки.

По итогам встречи участники отметили, что хоть закон и принят, но правоприменительная практика не сформирована до конца. Нужно усилить разъяснительную работу. Необходимы единые стандарты действий. Только сообща можно если не искоренить проб­лему, то хотя бы улучшить ситуацию.

Эксперты предложили создать национальную сеть лиц с пережитым опытом торговли людьми, чтобы формировать меры с учетом их мнения. Также предложено внедрить наряду с ИИН дополнительные методы идентификации детей (дактилоскопия и фотография) – для предотвращения случаев продажи несовершеннолетних. В целом в вопросах борьбы с торговлей людьми необходимы государственный контроль за реализацией закона и дальнейшее вовлечение всех секторов и институтов общества.