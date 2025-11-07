Фото: Angelina Katsanis, Pool/AP

Мэром Нью-Йорка, по подсчетам американских СМИ, избран 34-летний демократ Зохран Мамдани. Если эти данные подтвердятся, политик станет самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки (он родился в Уганде), занявшим этот пост, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Мамдани, позиционирующий себя социалистом, одержал верх над бывшим губернатором Эндрю Куомо и республиканцем Кертисом Сливой. Мамдани предстоит решать множество проблем крупнейшего города Америки и выполнять амбициозные, а скептики говорят нереалистичные, предвыборные обещания.

Выступая под оглушительные аплодисменты, празднуя победу, Мамдани сказал ликующей толпе в Нью-Йорке: "Друзья, мы свергли политическую династию".

"Сколько мы себя помним, богатые и влиятельные люди говорили трудящимся Нью-Йорка, что власть не принадлежит им, и тем не менее, за последние 12 месяцев вы осмелились стремиться к чему-то большему. Сегодня, вопреки всему, мы этого добились", — сказал Мамдани. "Будущее в наших руках", — добавил он.

Губернатор Кэти Хокул написала в Твиттере, что с нетерпением ждет сотрудничества с Мамдани, "чтобы сделать город более доступным и пригодным для жизни". Она поздравила Мамдани с победой.

По данным городской избирательной комиссии, в выборах приняли участие более 2 миллионов жителей Нью-Йорка, что стало самой высокой явкой на выборах мэра за более чем 50 лет.

Мамдани пообещал, что в качестве мэра Нью-Йорка положит конец коррупции, а также даст отпор президенту США Дональду Трампу и его последователям.

"Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом", - заявил родившийся в Уганде Мамдани. "Послушайте меня, президент Трамп, - обратился он к хозяину Белого дома. - Если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас".

Мамдани выступает за повышение налога для богатых и увеличение минимальной заработной платы с 16,50 долларов в час до 30 долларов в час. Он заявляет, что хочет обеспечить всеобщий бесплатный доступ к дошкольному образованию и поэтапно ввести в Нью-Йорке бесплатный проезд на автобусах.