Золотая медаль – мастерам Астаны

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столице состоялся Международный фестиваль архитектуры «Астана-2025». Организатором форума выступила Меж­дународная ассоциация союзов архитекторов (МАСА) при поддержке Музея Первого Президента РК.

фото Музея Первого Президента РК

Как отметил Александр Бадалян, президент МАСА, их работа построена на демократических принципах. В частности, ежегодно выбирают нового президента ассоциации, что позволяет каждой стране внести вклад в развитие общего дела. К слову, на этот раз президентом МАСА был избран председатель правления Союза архитекторов Астаны Серик Рустамбеков.

Особое внимание участников фестиваля привлек традиционный смотр-конкурс лучших архитектурных проектов. В этом году в Астане было представлено 132 объекта из 13 профессиональных союзов стран СНГ и Сербии. Среди них – как крупные градострои­тельные концепции, так и индивидуальные архитектурные решения.

Победителей определяли по двум разделам: «Проекты» и «Постройка». Всего было предус­мотрено 26 наград в четырех номинациях: «Градостроительные комплексы», «Здания и сооружения», «Архитектурное наследие», «Ландшафт и дизайн архитектурной среды».

Главная награда конкурса – золотая медаль МАСА – весома не только в переносном, но и буквальном смысле: она выполнена из восьми граммов чистого золота. За последние годы казахстанские зодчие завоевали 11 престижных наград этого конкурса, в том числе и золотые медали.

– 16 проектов представил Казахстан, пять из них – из Астаны. Работы отражают разные образы и смыслы. Архитектура – это искусство, которое сочетает в себе художественное воображение и точный инженерный расчет, – подчеркнул Серик Рустамбеков.

Гран-при конкурса в разделе «Постройка» присужден мастерам Астаны за проект Национального музея РК. В их числе был Владимир Лаптев, который напомнил историю создания объекта, построенного еще в 2013 году. По словам архитектора, проект выдался сложным, поскольку стал завершаю­щим объектом градостроительного ансамбля – пространства между Дворцом мира и согласия, университетом «Шабыт» и мечетью «Хазрет Султан». Сам объект ранее не участвовал в конкурсах.

– Мы представили музей как законченное архитектурное сооружение, уже прошедшее проверку временем. Это важно: идеи, заложенные при проектировании, оказались жизнеспособны и доказали свою устойчивость в эксплуатации, – говорил Владимир Лаптев.

Также он отметил, что архитектурное решение музея сочетает в себе исторические мотивы и современные технологические решения.

– Поэтому мы видим такие брутальные осколки каменных глыб с каменно-историческим орнаментом в сочетании с хайтековской составляющей в верхней части здания. Именно за счет этого оно выглядит оригинальным, и это было отмечено профессиональным сообществом, – прокомментировал Владимир Лаптев.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков подчеркнул, что все работы, прошедшие национальный отбор, являются образцами высшего класса и профессионализма. Он вспомнил свои поездки в Целиноград в студенческие годы и выразил восхищение Астаной:

– Теперь это город-сад, это город-космос! В нем представлена сверхинтересная архитектура. И я счастлив здесь находиться.

#столица #Международный фестиваль архитектуры

