Золотая медаль – мастерам Астаны Форумы 24 октября 2025 г. 2:00 168 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества В столице состоялся Международный фестиваль архитектуры «Астана-2025». Организатором форума выступила Международная ассоциация союзов архитекторов (МАСА) при поддержке Музея Первого Президента РК. фото Музея Первого Президента РК Как отметил Александр Бадалян, президент МАСА, их работа построена на демократических принципах. В частности, ежегодно выбирают нового президента ассоциации, что позволяет каждой стране внести вклад в развитие общего дела. К слову, на этот раз президентом МАСА был избран председатель правления Союза архитекторов Астаны Серик Рустамбеков. Особое внимание участников фестиваля привлек традиционный смотр-конкурс лучших архитектурных проектов. В этом году в Астане было представлено 132 объекта из 13 профессиональных союзов стран СНГ и Сербии. Среди них – как крупные градостроительные концепции, так и индивидуальные архитектурные решения. Победителей определяли по двум разделам: «Проекты» и «Постройка». Всего было предусмотрено 26 наград в четырех номинациях: «Градостроительные комплексы», «Здания и сооружения», «Архитектурное наследие», «Ландшафт и дизайн архитектурной среды». Главная награда конкурса – золотая медаль МАСА – весома не только в переносном, но и буквальном смысле: она выполнена из восьми граммов чистого золота. За последние годы казахстанские зодчие завоевали 11 престижных наград этого конкурса, в том числе и золотые медали. – 16 проектов представил Казахстан, пять из них – из Астаны. Работы отражают разные образы и смыслы. Архитектура – это искусство, которое сочетает в себе художественное воображение и точный инженерный расчет, – подчеркнул Серик Рустамбеков. Гран-при конкурса в разделе «Постройка» присужден мастерам Астаны за проект Национального музея РК. В их числе был Владимир Лаптев, который напомнил историю создания объекта, построенного еще в 2013 году. По словам архитектора, проект выдался сложным, поскольку стал завершающим объектом градостроительного ансамбля – пространства между Дворцом мира и согласия, университетом «Шабыт» и мечетью «Хазрет Султан». Сам объект ранее не участвовал в конкурсах. – Мы представили музей как законченное архитектурное сооружение, уже прошедшее проверку временем. Это важно: идеи, заложенные при проектировании, оказались жизнеспособны и доказали свою устойчивость в эксплуатации, – говорил Владимир Лаптев. Также он отметил, что архитектурное решение музея сочетает в себе исторические мотивы и современные технологические решения. – Поэтому мы видим такие брутальные осколки каменных глыб с каменно-историческим орнаментом в сочетании с хайтековской составляющей в верхней части здания. Именно за счет этого оно выглядит оригинальным, и это было отмечено профессиональным сообществом, – прокомментировал Владимир Лаптев. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков подчеркнул, что все работы, прошедшие национальный отбор, являются образцами высшего класса и профессионализма. Он вспомнил свои поездки в Целиноград в студенческие годы и выразил восхищение Астаной: – Теперь это город-сад, это город-космос! В нем представлена сверхинтересная архитектура. И я счастлив здесь находиться. #столица #Международный фестиваль архитектуры