Путь от вкладыша до национальной газеты

О том, как газета остается востребованной и в XXI веке, рассказала ее главный редактор Жадыра Нармаханова. По ее словам, «Ұлан» шагает в ногу со временем, издание активно представлено в социальных сетях, оставаясь площадкой для творчества юных авторов, сохраняя свою главную миссию – развивать, вдохновлять и поддерживать подрастающее поколение. На страницах газеты поднимаются темы, которые интересны современным детям – развитие IТ-сферы, робототехника, экология. Героями публикаций становятся победители олимпиад по математике, физике, химии, информатике, так как истории успеха юных талантов вдохновляют их сверстников стремиться к знаниям. Традиционно в газете работают с письмами читателей, не оставляют без внимания заметки и репортажи юных внештат­ных авторов.

Накануне юбилейной даты был объявлен литературный конкурс «Тастүлек», организованный при поддержке Фонда культуры им. Зейноллы Саника. Как написала юнкор газеты Акбопе Молдашева, «Ұлан» – это не просто газета, а золотой мост между детством и будущим. Это школа, открывающая путь юным талантам. По традиции по итогам 2024 года были вручены удостоверения «Жас тілші» самым талантливым и активным авторам газеты.

– Современные дети и подростки умеют не только писать интересные тексты, но и создавать видео- и аудиоконтент, который публикуется на наших страницах в социальных сетях. Они присылают материалы из разных регионов страны. К примеру, юнкор Айсара Мейрамбек из города Зайсана Восточно-Казахстанской области взяла интервью у 18-летней писательницы Дианы Мурзагалиевой, лауреата премии им. принцессы Дианы. Для молодого поколения сегодня не существует границ для творчества, и они пользуются современными цифровыми технологиями, не ограничиваясь темами родного края и своего окружения, – отметила главный редактор.

Историю издания можно сравнить с родником, образующим сначала небольшой ручей и постепенно превращающимся в реку. Об этом свидетельствуют факты, которые заместитель главного редактора газеты Асылан Тлеген обнаружил в архивах Национальной библиотеки РК. В частности, нашел несколько номеров газеты «Лениншіл жас» за 1930 год, в которых были два вкладыша под названием «Пионер», состоящих из двух листов, напечатанных арабской вязью и на латинской графике.

– Именно с них начинается история первой детской газеты на казахском языке. Мы ищем в архивах забытые произведения, статьи, письма. К примеру, в одном из номеров газеты за 1931 год я встретил редкое и необычное стихотворение, посвященное детям. Ранее я не встречал его ни в одном детском журнале или книге. Оно создано по следам народных сказаний, пословиц и легенд. В такие моменты понимаешь, как важно работать с архивами, которые позволяют открыть новые страницы нашей литературы, – говорит Асылан Тлеген.

Он отметил, что в 1931 году по многочисленным просьбам юных читателей вкладыш «Пио­нер» стал выходить отдельной газетой «Қазақстан пионері» на латинской графике. В 1941 году газета прервала свой выпуск. В одном из последних номеров было написано объявление: «Балалар, біз майданға аттандык» («Дети, мы ушли на фронт»). Пос­ле вынужденного перерыва газета вновь увидела свет в 1946 году. С тех пор она не прерывалась ни на один номер. К слову, после войны несколько номеров вышло под названием «Октябрь балалары» – «Дети Октября», но потом вернулась к прежнему названию «Қазақстан пионері». С 1990 года издание носит нынешнее название – «Ұлан».

– Изучая номера газет, вышедших после смерти Сталина, можно заметить, что даже в детском печатном издании были признаки наступившей оттепели. Она стала более свободной от идеологии, в ней появилось больше творческих и познавательных материалов, то есть чувствовался воздух свободы, – отметил собеседник.

В поздний советский период газета выходила огромными тиражами, выполняя просветительскую и идеологическую роль. Среди авторов были истинные патриоты, которые писали о казахских традициях, о сохранении родного языка. Среди них – Сейдахмет Бердикулов. Будучи главным редактором, он одним из первых опубликовал материа­лы о праздновании Нау­рыза, с которым наши предки связывали обновление природы, приход весны и начало нового года по восточному календарю. Среди них стихотворение «Жыл көже» и небольшой рассказ о том, что это традиционное казахское блюдо, которое наши предки готовили на Наурыз. Хотя тогда по идеологическим соображениям даже не разрешали упоминать это слово. За эти материалы Сейдахмет Бердикулов получил выговор от ЦК Компартии КазССР.

Стоит отметить, что многие известные личности нашей страны в детстве были читателями газеты «Ұлан». Один из них – профессор, общественный деятель Аскар Джумадильдаев. Будучи учеником шестого класса, он написал статью «Қазақ атауы қайдан шыққан?» в рубрике «Атамның әңгімесі». Периодически публиковались его стихи, а еще он с детства увлекался математикой и присылал в редакцию различные математические задачи для детей. Многие известные журналисты и писатели начинали свой творческий путь на страницах газеты, приобретая публицистический и литературный опыт. В их числе – известный писатель Смагул Елубай. Он был одним из постоянных и ярких авторов газеты.

Как и много лет назад в редакцию приходят письма от детей из разных регионов страны, но сегодня большинство из них – в элект­ронном варианте. Отрадно, что в век гаджетов дети продолжают читать газету, которая по-прежнему остается их собеседником, трибуной и творческой мастерской, где они пробуют свое перо. Вопросы, поднимаемые в письмах читателей, – буллинг, наркомания, лудомания – становятся темами для публикаций на страницах газеты.

Отвечая на вопрос о том, как газете удается не только привлекать внимание детей, но и делать их постоянными читателями, соавторами и единомышленниками, Асылан Тлеген говорит, что стараются быть с ними на одной волне.

– Мы часто ходим в школы, встречаемся с нашими читателями, у нас есть страницы во всех социальных сетях. Выяснилось, что нам пишут те дети, чьи бабушки и дедушки тоже были читателями нашей газеты. Таким образом старшее поколение передает традиции чтения своим детям и внукам. В этом мы убедились в ходе встречи с директорами школ, бывшими педагогами Каскеленского райо­на Алматинской области. Как оказалось, они все были читателями газеты «Қазақстан пио­нері» и признавались, что в нашем лице будто встретили своих старых друзей. Вспоминали, как с нетерпением ждали каждый номер газеты, что всегда писали письма, получая обратную связь. Говорили о том, что делятся своими воспоминаниями с внуками, привлекают их к чтению газет. Мы убеждаемся в том, что, несмотря на развитие цифровых технологий, газета служит ценным источником информации, отражает дух времени, сохраняя хронику событий для будущих поколений. Мы учим детей еще и грамотно писать. Продолжаем многолетнюю традицию вручать самым активным и талантливым авторам удостоверения «Жас тілші». Полагаю, что государству стоит уделять больше внимания детским изданиям, пропагандировать, популяризировать их. Ведь это классический пример того, как из поколения в поколение передается культура чтения газет, и этот тренд должен сохраниться, – считает Асылан Тлеген.

Путевка

в журналистику

Среди главных редакторов, возглавляших детскую газету в разные периоды, были такие известные личности, как Кемел Токаев (1954–1956 гг.) Абильфаиз Идрисов (1961–1965 гг), Сейдахмет Бердикулов (1965–1970 гг.), Фариза Онгарсынова (1970–1977 гг.), Бейбит Койшыбаев (1977–1980 гг.), Уалихан Калижан (1980–1986 гг). В своем интервью корреспонденту газеты «Ұлан» Олжасу Павлику известный ученый, экс-депутат Мажилиса и общественный дея­тель Уалихан Калижан поделился воспоминаниями о годах работы в газете «Қазақстан пионері». По его словам, возглавлять издание, с которым выросло не одно поколение детей, – это непростая работа и большая ответственность. Стоит отметить, что под его руководством газета наполнилась новым содержанием, став действительно любимым изданием подрастающего поколения. В тот период в ней была открыта рубрика ТОМ (Танымдық ойындар мектебі – Школа познавательных игр), где печатались познавательные статьи о природных явлениях, научных открытиях, направленные на развитие детского мышления, вызывающие интерес к знаниям. Под рубрикой «Клуб интерес­ных встреч» на страницах газеты публиковались интервью с такими знаковыми фигурами казахской литературы и искусства, как Бердыбек Сокпакбаев, Шерхан Муртаза, Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова и другими. Уалихан Калижан полагает, что эти беседы сыграли значительную роль в интеллектуальном развитии детей и воспитании уважительного отношения к родной культуре и языку. Огром­ный интерес у читателей вызывала страница «Байшешек», где публиковались стихи и рассказы молодых авторов. Позже лучшие их них были изданы в отдельном сборнике «Жалын».

К слову, в 1980–1989 годы газета выходила огромными тиражами. Ее читали дети, проживающие в Монголии, России, Туркмении, Узбекистане. Как вспоминает писатель Кенес Оразбекулы, работавший в газете с 1991 по 2004 год, в редакцию приходило до ста писем в день из разных регионов.

– Однажды школьники, проживающие в западном регионе, написали, что 14 марта – Көрісу күні. Почему этот праздник не знает вся страна? В 2003 году в преддверии дня рождения газеты «Ұлан» на первой полосе газеты был опубликован материал «Көрісу, қауышу, достық күні». Вскоре 14 марта был на всю страну объявлен как Көрісу күні, – делится он своими воспоминаниями.

Газета «Ұлан» дала путевку в журналистику и литературу сот­ням известных мастеров пера, которые прошли школу юнкоров в прошлом столетии и в годы независимости. В их числе – Малик Габдуллин, Амантай Шарипов, Улукбек Есдаулет, Нурлан Оразалин, Мереке Кулкенов. Одним из ярких представителей нынешнего поколения литераторов является Алпамыс Файзолла. Он член Союза писателей, обладатель медали имени Кадыра Мырза Али. Его стихи переведены на английский, португальский, турецкий, азербайджанский, китайский, бенгальский, корейский и другие языки. В настоя­щее время Алпамыс учится в магистратуре Абердинского университета в Великобритании по специальности «английский язык и литература». В интервью газете «Ұлан» он вспоминает, что свое первое стихотворение написал во втором классе. В седьмом классе начал писать небольшие материа­лы на различные темы, которые публиковались на страницах газеты. Его первым наставником был его отец, писатель и журналист Бауыржан Губайдуллин. По его словам, именно родители привили ему любовь к чтению книг, что определило выбор его будущей профессии.

Пробу пера в газете проходил и известный журналист и писатель, депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип.

– Я тоже в свое время отправлял свои материалы в газету «Қазақстан пионері». Не скрою, что был несказанно рад каждой опубликованной статье, – вспоминает сенатор.

По его словам, газета была и остается важным инструментом в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Сегодня газета должна приобщать детей к освоению новых технологий, давая им четкий ориентир в выборе будущей профессии.