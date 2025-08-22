В этом году археологическая экспедиция под руководством Есена Сырыма проводила исследования сразу нескольких памятников истории на территории Улытауского района. Два из них расположены в нескольких километрах от поселка Улытау, еще один – близ села Байконур.

– Возле поселка Улытау мы исследовали два одиночных кургана – места захоронения ранних кочевников, живших примерно тысячу лет до нашей эры, – рассказывает руководитель археологической партии Есен Сырым. – Это курганы Улытау-1 и Улытау-2. Первый меньше по размеру и, скорее всего, принадлежал воину племени.

Такие предварительные выводы были сделаны археологами на основании конструкции погребального сооружения и найденных в нем находок. Захоронение диаметром около 16 м и высотой 1,2 м не было разграблено. В нем обнаружили останки человека, наконечники стрел и золотые, тончайшие, как фольга, части украшения.

– Эти золотые фрагменты найдены в изголовье погребенного, потому мы пришли к выводу, что это часть головного убора, – отметил Есен Сырым. – Сохранность останков и найденных артефактов плохая, но все же до результатов лабораторных исследований мы можем предположить, что это был уважаемый в племени воин. Но не вождь, не знатный человек, так как сами части украшения больше похожи только на имитацию украшений человека высокого ранга.

Хотя размеры курганов кажутся не слишком большими, особенности их конструкций, месторасположения и отличительные черты, характерные для той исторической эпохи, открывают большие возможности для получения новых данных о культуре и мировоззрении ранних кочевников. Найденные в первом кургане артефакты и фрагменты останков отправлены на исследование в лабораторию Национального музея в Астане.

Не менее интересен курган Улытау-2, расположенный в трех километрах от поселка Улытау. Его диаметр достигает 38 м, а высота 1,8 м. Исходя только из размеров самой конструкции погребения, можно сделать вывод, что в нем покоится человек высокого статуса.

– К большому сожалению, памятник был разграблен, и, возможно, не один раз. Сохранность плохая, внутренние конструкции разрушены до материка – естественного слоя земли. Однако по признакам и небольшим находкам можно предположить, что это было богатое захоронение, – поясняет Есен Сырым. – В нем мы обнаружили золотые украшения – бляшку для одежды в виде птицы и несколько бусин. По некоторым признакам видно, что первое разграбление произошло в течение месяца после погребения человека, но были и другие явные раскопы. Так что все богатое убранство и ценные вещи были украдены ранее.

Оба кургана когда-то были описаны выдающимся казахским археологом Алькеем Маргуланом, исследования проводились в советский период и в 2000-х годах.

Другое, не менее важное исследование было проведено недалеко от села Байконур на кургане Байконур-3. Изначально археологической партии было дано задание изучить захоронение, которое относили к раннему железному веку. Однако во время раскопок выяснилось, что, скорее всего, это памятник средневековья, золотоордынского периода.

– Предварительное датирование погребения – XIV–XV века, этот вывод мы сделали на основании ряда признаков, – продолжает Есен Сырым. – Несмотря на плохую сохранность, в нем найдены железные элементы конской упряжи без костей животного. О золотоордынском периоде также свидетельствуют квадратная конструкция, глубина памятника, где изголовье погребения ориентировано на северо-восток. Согласно шаманским поверьям, человек, рождаясь, приходит с юга, а уходит в вечную жизнь на север. У ранних кочевников такого не было.

Наконечники стрел и фрагменты украшения из кургана №1

Раскопки на всех курганах уже остановлены. Лабораторные работы будут завершены осенью. Заключительное датирование памятника Байконур-3 будет сделано на основе радиоуглеродного анализа в зарубежной лаборатории. Тогда, подчеркивают археологи, можно будет приступить к полной интерпретации находок, найденных во время раскопок.

В полевых археологических исследованиях приняли участие ученые Национального музея РК и Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау», а также преподаватели и студенты Карагандинского научно-исследовательского университета им. Е. А. Букетова, Международного университета Астана. Многие специалисты уже более 20 лет занимаются исследования­ми раннего железного века.

Кстати, исследованные объекты расположены недалеко от автодороги, ведущей в районный центр. Этот факт в будущем может сыграть существенную роль в популяризации нового туристического направления для тех, кто интересуется историей.

– Делая исторические места доступными для населения, мы укрепляем национальное самосознание и возрождаем историческую память, – подчеркнул Есен Сырым. – Подобные археологические исследования в Улытау – это не просто исторические раскопки, это духовные инвестиции в будущее нации.