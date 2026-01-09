Каркаралинск нам знаком как туристический регион с уникальным горным массивом и сетью живописных озер. Однако это еще и край, богатый памятниками древности. Об этом лучше остальных знают археологи. Они обнаружили здесь около 400 курганов, могильников, оград, стоянок и поселений, большинство из которых относятся к эпохе бронзы и раннему железному веку. Сначала раскопки вели специалисты Института археологии им. А. Маргулана, а теперь этим занимаются ученые из Сарыаркинского археологического института, который действует при Карагандинском университете им. Е. Букетова. Последние уверены, что земля Каркаралы хранит еще много артефактов, ведь здесь обширные территории, где не ступала нога исследователя.

«Говоря о результатах работы карагандинских археологов, следует прежде всего отметить широкомасштабные исследования памятников эпохи бронзы (XVIII–VIII века до н. э.), – пишут авторы монографии «Археологическая карта Каркаралинского района» Валерий Ломан, Арман Бейсенов, Валерий Евдокимов и Тулкибай Тулеуов. – Это и неудивительно, поскольку именно на территории Карагандинской области сконцентрирована основная масса казахстанских памятников той эпохи, причем наиболее значительных и ярких, что связано с существовавшим здесь крупным металлургическим очагом, сформировавшимся на основе местных залежей медной руды».

Пожалуй, самые впечатляющие артефакты ученые обнаружили во время раскопок могильника Талды-II. Он находится в 44 км от Каркаралинска и состоит из нескольких сакских «царских» курганов. В 2010 году исследования здесь проводила группа под руководством кандидата исторических наук, археолога Армана Бейсенова. Она обнаружила останки воина, которому на момент смерти было около 40 лет. Его прозвали «золотым» из-за обилия найденных рядом с ними драгоценных изделий: около 1 800 золотых чешуек, более 20 тыс. мелких бляшек и колец, а также почти 200 крупных украшений. Среди них были искусно сделанные накладки с головами горных козлов и в форме свернувшегося в кольцо хищника из семейства кошачьих. Ученые датировали эти находки VII–VI веками до н. э. и констатировали, что в курганах погребены люди высшего сословия сакского общества.

Встречаются на территории Каркаралы и такие любопытные культовые сооружения, как курганы с «усами». Это сложные погребальные комплексы, состоя­щие из курганов с захоронениями людей и коней, от которых отходят длинные каменные гряды. Эти «усы» довольно длинные и тянутся строго на восток. К примеру, длина каменных «усов» кургана Байдалы составляет 40 м, а могильника Шан-2 – 60 м. Они оканчиваются круглыми каменными кольцами. Некоторые ученые считают, что «усы» символизируют путь в иной мир, а кольца – входы в него. Их истинное назначение остается загадкой.

Каркаралы – горный край, а значит, здесь не может не быть древних рисунков. Ученые обнаружили на скалах более 1 000 петроглифов со сценами охоты, образами животных, людей и ритуальными символами. Самый известный памятник древнего изобразительного искусства Кес­телитас относится к эпохе бронзы. Он состоит из цепи валунов, которая растянута на 200 м. На 24 камнях встречаются изображения людей, горных козлов, лошадей, кабана, колесницы и солярных знаков. Они выполнены методом процарапывания и прошлифовки патины. К сожалению, петроглифы Кестелитас плохо сохранились, и туристы продолжают их уничтожать, оставляя надписи на валунах.

Исследователи раскопали в Каркаралинском районе более 30 стоянок и поселений, крупнейшим из которых считается Кент. Из-за внушительных размеров археологи смело называют его протогородом. Он располагался в Кентском горнолесном массиве, занимал территорию примерно 30 га и имел сельскую округу. Люди здесь жили в полуземлянках, стены которых укреплялись кладкой из плитняка, а крыши поддерживали столбами. Ученые предполагают, что в Кенте жили более 1 500 человек, а одна семья состояла из 12–14 человек. Судя по костям животных, найденным во время раскопок, люди здесь занимались скотоводством. Причем у них уже было нечто похожее на кыстау и джайляу. Зимой они держали скот в ущелье, а летом отгоняли в степь.

Вместе с тем археологи обнаружили в Кенте следы собственного бронзолитейного производства. Они расчистили остатки трех металлургических печей, у которых, скорее всего, были горизонтальные дымоходы, сложенные из камней и плит. В них древние мас­тера плавили не только бронзу, но и железную руду. Такой вывод ученые сделали, обнаружив возле печей литейные шлаки – отходы производства.

Археологи констатируют, что многие памятники эпохи бронзы и раннего железного века были разграблены – причем как в древности, так и в новое время. В частности, эта участь постигла «царские» курганы могильника Талды-II. Не исключено, что в них хранилось гораздо больше бесценных артефактов, чем было найдено археологической экспедицией Армана Бейсенова.

«Уже в первой половине XIX века, как отмечал академик Маргулан, в регион «устремились десятки кладоискателей, … уничтожая сотни уникальных памятников», – сказано в книге «Археологическая карта Каркаралинского района». – Изделия из золота, переплавлявшиеся в слитки, – вот что интересовало кладоискателей-бугровщиков, разрывавших древние курганы и могилы. Другая причина разорений древних погребений – это распространение частного коллекционирования, считавшегося признаком образованности в светском обществе XIX века. Спрос на раритеты привел к тому, что уникальные изделия: ножи, кинжалы, топоры, тесла, наконечники стрел и копий, перст­ни, браслеты и прочее, осели в частных коллекциях купцов, промышленников, чиновников и офицеров».

Современные люди считают, что земля надежно скрывает памятники древности, но это не так. Они постепенно разрушаются под влиянием резко континентального климата Центрального Казахстана и из-за хозяйственной деятельности человека. Карагандинские ученые считают, что нужно усилить работу по охране и консервации древних объектов. А помочь в этом могут сельские власти, ведь к ним стекается вся информация о строительных и вскрышных работах в округах.

«Из-за больших масштабов территории района проследить за состоянием памятников на мес­тах достаточно сложно. Поэтому между госорганом по охране памятников и местными акиматами требуется тесное взаимодействие, – отмечают авторы научного труда о памятниках древности Каркаралинского района. – Курганы, поселения, каменные извая­ния тысячи лет простояли на нашей земле. Это память, это наша история. Сохранить их для потомков – наша общая задача».