Зрение на один глаз потеряла жительница Актобе после лазерной коррекции

Пациентка была вынуждена обратиться за помощью к другим специалистам и выехать в Турцию для проведения операции по устранению повреждений зрения

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Истец Г. обратилась с иском к одной из известных клиник города Актобе с иском о взыскании материального ущерба и возмещении морального вреда, полученного в результате некачественного оказания медицинской помощи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суды Актобе.

Пресс-службой Актюбинского областного суда сообщается, что в ноябре 2022 года врачом клиники во время проведения операции по лазерной коррекции зрения методом LASIK был поврежден эпителий в нижней части роговицы левого глаза. В результате неправильного реза лоскута левый глаз истца перестал видеть, появилось покраснение глаза, отечность, приобретен астигматизм, зрение не восстановлено. Лечащий врач наложила бандажную линзу, выдала просроченный препарат и рекомендовала повторную операцию, от которой истец отказалась.

Истец была вынуждена обратиться за помощью к другим специалистам и выехать в Турцию для проведения операции по устранению повреждений зрения.

Судом первой инстанции в удовлетворении иска было отказано, в связи с чем истец обратилась в апелляционный суд.

Изучив материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу, что экспертное исследование, на которое ссылался суд первой инстанции в своем решении, провели эксперты, не являющимися специалистами в области офтальмологии, их заключение основано лишь на заключении специалиста, врача-офтальмолога М.

"Коллегия заслушала заключение врачей-офтальмологов, имеющих большой практический опыт проведения операций по лазерной корректировке зрения. Специалисты пояснили, что операция истцу проводилась с использованием медицинского оборудования LASIK, где срез лоскута роговицы проводился с помощью лезвия. В современной офтальмологии применяются более прогрессивные методы лечения, где лоскут формирует не лезвие, а фемтолазерный луч, что более безопасно. Кроме того, по обращению истца была проведена внеплановая проверка в клинике, по результатам которой выявлены дефекты лечебно-диагностического характера и по оформлению медицинской документации", - отметили в суде.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу, что вред здоровью истца причинен в результате применения оборудования и методики LASIK, которое является менее предсказуемым, а значит небезопасным видом лазерной операции для пациента.

Постановлением апелляции в пользу истца взыскан моральный вред в размере 1 млн тенге, материальный ущерб в размере 294 800 тенге и судебные расходы по оплате помощи представителя в размере 129 480 тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.