Восстановление в областном статусе Семейского региона не могло не вызвать положительных эмоций у казахстанцев. Моими собеседниками на эту тему были в основном видные деятели спорта, опытные тренеры, титулованные атлеты. И практически все они обращались к истории развития спорта в Семипалатинской (скоро Абайской) области, подчеркивая и уникальность знаменательных событий, происходивших на этой земле, и величие имен местных чемпионов.

И «король», и «королева»

Думаю, что каждый человек, мало-мальски знакомый с казахстанским спортом, без запинки ответит, где у нас зародился футбол. Естественно – в Семипалатинске, даже мальчишки об этом знают! И первую команду многие назвать могут – «Ярыш».

14 марта 1989 года республиканская газета «Спорт» опуб­ликовала корреспонденцию семипалатинского журналис­та Е. Юдина «Хавбек из «Ярыша», в которой один из первых футболис­тов Казахстана 90-летний Салах Шайдутдинович Хисматуллин, начинавший играть в «Ярыше», так рассказывал о годах и увлечениях своей юности:

«Наша команда была организована в конце августа – начале сентября 1913 года и состояла исключительно из мусульманской молодежи – казахов, татар, узбеков. В те дни в «Ярыше» было 12–14 человек, к концу года состав более чем удвоился, в результате чего мы укомплектовали две команды: первую, или, как мы ее называли, отборную, и вторую – юношескую. Играли мы тогда где попало и мечтали не о стадионе, а о мало-мальски подходящей постоянной площадке. Чаще всего нашим полем была площадь перед мельницей купца Мусина. Первое время играли в своей обычной одежде, затем установили своего рода членские взносы и на собранные деньги приобрели форму.

Осенью того же 1913 года в «Ярыш» пришел Мухтар Ауэзов – будущий классик казахской советской литературы. Сначала он был в юношеской команде хавбеком. Хорошие физические данные, видимо, и определили ему место на поле. Играл Мухтар усердно, азартно, считался хорошим футболистом. Во встречах с другими коллективами, возникавшими в то время повсеместно, почти всегда выступала первая команда, но иногда играла и наша юношеская. Вот из таких немногих матчей мне особенно запомнился один, когда мы победили гимназистов, и первый мяч в ворота соперников забил Мухтар».

«Король» спорта – футбол – родом из Семипалатинска. Но это еще не все! У нас и «королева спорта» родилась на берегах Иртыша, на тех же землях и кочкообразных площадках. А еще точнее – на пощади перед Знаменским собором, где проводились тренировки и первые соревнования по легкой атлетике. По свидетельству замечательных специалистов и популяризаторов этого вида спорта Владимира Николаевича Зыкова и Алексея Михайловича Кондрата, выпустивших в 2018 году могучую книгу «Казахстанской легкой атлетике 100 лет», в начале XX века спортивные кружки и клубы появляются во многих российских губернских городах. А в Семипалатинске первые кружки организовались весной 1912 года. «Зимой спортсмены занимались коньками, лыжами, борьбой, гиревым спортом, а летом легкой атлетикой, велосипедом, греблей. В 1913 году в городе на Иртыше уже было несколько клубов – «Нептун», Семипалатинский спортивный кружок и другие, которые проводили между собой соревнования».

Зыков и Кондрат, скрупулезно обследовавшие немало музеев, архивов, библиотечных хранилищ казахстанских и российских городов, пришли к мнению, что в Семипалатинске уже в 1915 году существовала даже детская легкоатлетическая секция, проводились состязания не только среди взрос­лых, но и подростков. «Безусловно, – пишут авторы, – эти кружки, клубы не были специальными легкоатлетическими клубами и кружками. Людей, занимающихся в них, нельзя назвать только легкоатлетами, лыжниками или пловцами. Всех этих людей объединяла любовь к спорту и называли их спорт­сменами. Разделение на виды пришло позже, к середине или даже концу 20-х годов. Но именно тогда эти первые энтузиасты заложили основы тех видов спорта, в том числе и легкой атлетики, которые сейчас развиваются в Казахстане».

И все же годом рождения легкой атлетики в Семипалатинске и Казахстане авторы считают 1918-й, когда 25 марта того же года здесь по инициативе Алексея Михайловича Огородникова в органах советской власти был зарегистрирован «Семипалатинский спортивный кружок». Каждый его завсегдатай «имел членский билет с печатью и подписью председателя правления».

«Непобедимый колосс Сибири»

«Так в течение тридцати лет называли арбитры профес­сиональных турниров Василия Яркова, – пишет в своей книге Александр Черепанов. – В цирковой энциклопедии и книгах по истории спорта он фигурирует как один из ведущих цирковых борцов 30–50-х годов XX века.

Василий Ярков родился 13 января 1911 года в деревне Новопок­ровка Семипалатинской области в большой работящей семье землепашца. Помогать отцу начал с малолетства. По мере взросления работал сперва на лесосеке, потом молотобойцем в кузнице, затем бил шурфы для геологов. После раскулачивания семьи работал в Семипалатинске ломовым извозчиком артели «Тяжеловоз», где прославился недюжинной силой. Бывало, лошадь не могла вытянуть из ямы телегу с грузом, тогда он впрягался в нее сам и вытягивал. На ярмарках и масленицах Василию не было равных в борьбе на поясах.

В 1931 году в Семипалатинске гастролировал цирковой чемпионат Гебауэра. Двухметровый тяжеловес Михаил Боров столкнулся на выходе из цирка с юношей «ростом себе под стать и невиданно громадными ручищами». Это был Василий Ярков. Так Василий попал в цирк.

Яркову посчастливилось в течение семи лет выступать в одном чемпионате с легендарным Иваном Поддубным, давно подыскивавшим себе достойного преемника. И тот многому на­учил молодого борца. В 1934 году в Ростове-на-Дону произошла сенсация, увековеченная снимком, запечатлевшим 23-летнего Василия Яркова, отражающего атаку легендарного «чемпиона чемпионов». Лаконичная надпись на обороте гласит: «Момент борьбы между Поддубным И. М. и сибиряком-исполином Ярковым. Исход борьбы – на 20-й минуте победил Ярков». Позднее Василий Георгиевич признавался: «Самыми дорогими для меня являются воспоминания о встречах с И. М. Поддубным. Сейчас, наверное, не перечислить всех городов, где нас сводила судьба, их много. Не раз сходились на ковре. Однажды мне даже удалось одержать победу, но причислить ее к своим лучшим достижениям не смею – Иван Максимович был уже не молод, пора расцвета его великолепного мастерства миновала. Но вот тем, что мы были современниками, соперниками в спорте и друзьями в жизни, – горжусь».

…В 1957 году Василию Яркову было присвоено звание мастера спорта СССР по классической борьбе. Среди профессионалов циркового ковра его были удостоены немногие: Поддубный, Буль, Ян Цыган. Одним из первых поздравительную телеграмму Василию Георгиевичу прислал его ученик – чемпион мира Александр Мазур. Последнее выступление в цирке борца Яркова датируется началом 60-х годов прошлого века. Умер «непобедимый колосс Сибири» на 85-м году жизни в родном Семипалатинске».

Да, Ярков был одним из всего лишь пяти борцов, которым удалось победить самого Поддубного. Долгие годы Василий Георгиевич работал тренером в Семипалатинске, где до сих пор его помнят и гордятся успехами земляка.

Спринтер от бога

В ауле Изатулла Бескарагайского района Семипалатинской области родился Гусман Косанов – выдающийся бегун на спринтерские дистанции. Начинал он путь в большой спорт с футбола. Однажды, через много лет после окончания спортивной карьеры, давая согласие написать пре­дисловие к моей первой спортивной книжке, Гусман Ситтыкович улыбнулся и сказал: «Да нет, я, строго говоря, не был первым казахстанцем, выигравшим олимпийскую медаль. Точнее будет сказать, что я был первым казахом, сделавшим это».

Так сложилось, что Косанов служил в Украине, и именно в армии раскрылся его спринтерский талант. Гусман успел даже стать серебряным призером чемпионата Украины. А потом учился в Кишиневе в техникуме физической культуры и стал чемпионом Молдавской ССР. Вернувшись домой, Косанов неоднократно выигрывал звание чемпиона Казахстана. Иными словами, каждая из этих ныне суверенных стран может занес­ти имя все-таки нашего бегуна в свои исторические хроники. Что и происходит. Не помню уже, на какой Олимпиаде, молдавские журналисты подошли ко мне и попросили прислать им фото Гусмана Косанова для готовящегося к изданию в Кишиневе большого альбома о молдавских атлетах – чемпионах и призерах летних Олимпийских игр.

Ну, терзать на части славу выдающегося спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР, не было и нет смысла. И запретить молдаванам любить и чтить героя казахстанского спорта было бы неправильно. Главное, что на Олимпиаде в Риме 1960 года Косанов вместе с киевлянином Леонидом Бартеневым, бакинцем Юрием Коноваловым и ленинградцем Эдвином Озолиным стал серебряным призером главных соревнований современности, принеся радость и болельщикам солнечной Молдавии, делегировавшей его в столицу Италии, и землякам-казахстанцам, и любителям легкой атлетики Украины, других городов и республик большой страны.

Звали просто – Санжарыч

12 мая 1941 года в Семипалатинске родился Тимур Сегизбаев. Кумир миллионов футбольных болельщиков, человек, на которого хотели походить тысячи мальчишек во всем Казахстане. Многолетний капитан алма-атинского «Кайрата», обладатель пушечного удара и удивительно располагающей к себе улыбки. Он был грозой вратарей многих ведущих команд Советского Союза, в 1964 году самому «Спартаку» забил в Москве два красивейших мяча в одном матче. А еще он в товарищеских играх забивал «дружеские» голы югославам, пакистанцам и представителям других стран. Отыграв много лет за «флагман казахстанского футбола», Тимур Санжарович стал успешным тренером и в карагандинском «Шахтере», и в родном «Кайрате», и за рубежом, в Народной Демократической Республике Йемен. Долгие годы после завершения спортивной карьеры Сегизбаев играл за ветеранов своей команды.

Ему никогда ничто не давалось с легкостью. И он привык пре­одолевать все напасти. Особенно много их было на сломе эпох, когда рушилась большая страна, а на смену чемпионату СССР спешили чемпионаты новых молодых государств. Тогда, в 1991–1992 годах, Тимур Сегизбаев – заместитель председателя Футбольной ассоциации Казахстана, он же месяцы спустя – вице-президент Федерации футбола Казахстана – в полной мере проявил и свои дипломатические способности, ведя переговоры то в Москве с руководителем всесоюзного футбола Вячеславом Колосковым, то в Ташкенте – с начальниками федераций футбола республик Средней Азии. Совместного чемпионата больше сохранить не получилось, но без потрясений перейти к розыгрышу своих медалей Казахстану тогда все же удалось. С помощью, конечно, авторитетного и уважаемого повсюду Тимура Санжаровича Сегизбаева.

С любовью

к этому городу

Олимпийский чемпион 1980 года Жаксылык Ушкемпиров родился в Джамбулской области, но для Семипалатинска человек вовсе не чужой. Здесь он учился в зооветеринарном институте, начал серьезно заниматься на первых порах вольной, а затем классической борьбой.

Я пролистал свои архивы в поисках первых упоминаний имени Ушкемпирова на страницах газет. И нашел: февраль 1971 года, чемпионат Казах­стана в Алма-Ате. Среди молодых и весьма интересных борцов газета «Спорт» называет Жаксылыка Ушкемпирова из Семипалатинска, неожиданно для многих ставшего обладателем золотой медали в весовой категории до 48 кило­граммов. Других характеристик для перс­пективного новичка у журналистов тогда не нашлось, потому что особо за ним еще не наблюдали, сосредоточившись на выступлениях асов казах­станской классической борьбы – Валерия Резанцева, Анатолия Назаренко, Александра Мотина, Вячеслава Торопова, по праву и предсказуемо ставших чемпионами республики.

В том феврале Жаксылык Ушкемпиров встал с ними в один ряд пока лишь только в списке награжденных. Но уже со следующего года наряду с корифеями прочно занял свое место в сборной Казахской ССР, и на своем первом чемпионате Союза в Ульяновске расположился на комфортном для дальнейшей атаки пятом месте.

Через несколько лет он станет олимпийским чемпионом. Пропис­ка в 1980 году у Жаксылыка уже была алма-атинская. Но Семипалатинск… Этот город его студенческой юности, спортивного взросления навсегда оставался в душе заслуженного мастера спорта и любимца нашей страны.

Его ждали повсюду…

Еще один из плеяды выдающихся борцов греко-римского стиля (так со временем стала называться борьба классичес­кая) – Даулет Турлыханов. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира, Европы, Советского Союза, Азии, Азиатских игр, победитель Кубка мира и десятков других престижных турниров. Заслуженный мастер спорта СССР.

Родился он в селе Георгиевка Семипалатинской области. О том, как любит Даулет эти благословенные края и как уважают палуана его земляки, я видел во время удивительной поездки в Семипалатинск, на первый турнир памяти отца Даулета – заслуженного тренера Казахстана Болата Турлыханова. Было это, если память не подводит, в 1994 году. Сначала вообще неожиданным показалось приглашение Даулета Болатовича поехать на эти новые в республиканском календаре состязания. Вовсе я опешил, когда узнал, что туда мы отправляемся не самолетом и не поездом, а на машинах-внедорожниках. Потом я содрогнулся, что на этом виде транспорта ехать нам предстоит не менее 1 100 километров, а если еще заезжать куда-то…

И заезжали! Чуть ли не во все расположенные по дороге города и села, аулы и стоянки животноводов, где Дулета Турлыханова и сопровождающих его в этой поездке журналистов и артистов с огромным радушием и богатыми дастарханами встречали гостеприимные хозяева домов и юрт.

И турнир тогда получился просто на славу. Толпы болельщиков, лес протянутых для пожатий рук, восторженные возгласы земляков Даулета… Тогда я думал: «Откуда такая бешенная популярность у этого человека, чем он привлекает людей?» И однажды прямо там, в тесном зале, остановил свой взгляд на одном из многочисленных гос­тей турнира – южнокорейском бизнесмене Ким Ен Наме. «Боже, – подумал я, – ведь это тот самый Ким Ен Нам, который оставил в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле Даулета Турлыханова без золотой медали! Причем сделал это не в совсем честном соперничестве, нарушая при попустительстве арбитров правила борьбы. И что он теперь делает в окружении самого Даулета и его друзей?»

Я долго понять не мог, что Ким Ен Нам давно был прощен Даулетом, стал для него и другом, и партнером не помню уже по какому бизнесу. А если ты умеешь прощать, забывать былые обиды – ты во сто крат богаче злопамятного человека. К такому и тянутся люди.

С благодарностью к тренерам

Заслуженный мастер спорта Мурат Жексенбеков родился в Семипалатинске в 1951 году. Там же для него начинался большой спорт: Мурат фантастически любил хоккей с мячом, успел кое-чему в нем научиться. А однажды…

Вот что мне как-то рассказал сам Мурат Жекпекович:

– Да, я играл в хоккей с мячом, и поистине счастливым случаем считаю, что на одном из турниров в Караганде меня увидел Эдуард Фердинандович Айрих. Увидел и пригласил в алма-атинское «Динамо», о котором я мог только мечтать. И в том же 1971 году я, новичок команды, получил бронзовую медаль чемпионата СССР. Когда я говорю о счастливом дне встречи с Айрихом, подразумеваю не только свою спортивную судьбу. Он мне всю жизнь перевернул, поставил, как иногда говорят. Кем я был в Семипалатинске? Если честно – хулиганом, от безделья бродил по улицам, час­тенько дрался. А Эдуард Фердинандович специально приехал в мой город, познакомился с моими родителями, уговорил их отпустить меня в Алма-Ату. И обещал человеком сделать. Ему, патриарху казахстанского и советского хоккея, а еще Казбеку Давлетбековичу Байбулову, Борису Прокопьевичу Казанцеву я обязан всем, что имею: прекрасной семьей, сложившейся судьбой, медалями, уважением... У меня большая просьба: не убирайте из интервью этих слов в адрес моих учителей.

…Конечно, не уберу. Никогда. А только напомню, что эти великие наставники воспитали Мурата не только удивительно отзывчивым человеком, но и спортсменом с огромной буквы. Он был 18-кратным чемпионом Советского Союза по хоккею на траве и однажды – чемпионом СССР по хоккею с мячом, двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов, многократным обладателем Кубка страны, чемпионом Спартакиад народов СССР…

* * *

Семипалатинску благодарны (кто своим рождением, кто – обучением) десятки, если не сотни, других видных спортсменов. Конькобежец Виталий Никифоров и легкоатлет Леонид Микитенко, теннисистка Алия Серикбаева и фехтовальщик Сергей Шабалин, футболисты Борис Евдокимов, Самат Смаков, Андрей Карпович, прославленный украинский боксер-профессионал, чемпион Олимпийских игр 1996 года Владимир Кличко…

Дальше продолжать? Да нет, пусть продолжит сама жизнь. У нее это получается лучше…