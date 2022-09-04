10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области

10 человек пострадали при крупном лесном пожаре, бушующем в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива.

3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 23 м/с, площадь пожара превысила 9 400 га. Общая площадь лесного массива в Аулиекольском районе – 40 тысяч га.

Пожар тушат 600 человек, 91 единица техники, 3 воздушных судна и 5 пожарных поездов.

С 16:00 часов 3 сентября пожар перешел на жилые строения сел Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), село Лесное (1 жилой дом), Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений.

В настоящее время пожары в жилых домах Аманкарагая и Озерного локализованы, проводится тушение отдельных очагов.

Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степеней тяжести 10 человек: 5 человек населения, включая несовершеннолетнего, работник лесхоза, работник акимата, 3 сотрудника МЧС. Из них четверо находятся в центральной районной больнице, шестерых пострадавших после осмотра и оказания помощи отправили домой.