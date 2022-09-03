Пожары в Костанайской области: Президент намерен посетить оперативный штаб

Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб по ликвидации природного пожара в Костанайской области. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

"В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область Президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров. В целом ситуация в регионе находится под контролем. Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия", - проинформировали в Акорде.

Между тем, площадь лесных пожаров в Костанайской области уже превысила 3 тыс. га.

По информации МЧС к этому часу, к тушению лесного пожара в Аулиекольском районе привлечено 235 человек личного состава, 32 единицы техники, 3 воздушных судна, 3 пожарных поезда, ведётся эвакуация населения сёл.

"Двумя вертолетами с водосливными устройствами МЧС проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды. Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 километров", - сообщили в МЧС.

В регионе, по данным РГП "Казгидромет" сохраняется высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин провёл воздушную разведку.

"Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1 000 человек). В селе Озерное происходит горение трех жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями, с подвозом воды 8 водовозами. Начата эвакуация из села Калинино - 228 человек, села Лесное - 363 человека", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, создалась угроза нефтебазы села Аманкарагай, на месте работают 3 пожарных автоцистерны.

Также из-за лесных пожаров ограничено движение для автотранспорта на трассе "Костанай - Аулиеколь".