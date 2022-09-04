Фото: МЧС РК
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Видеогалерея
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов

В Аулиекольском районе Костанайской области продолжают тушить крупный лесной пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива.

Пожар тушат 600 человек, 91 единица техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поездов: МЧС – 40 единиц техники, 261 человек, 2 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, воинская часть 52859 (Караганда); 33 человека личного состава Министерства внутренних дел; 150 человек и 14 единиц техники воинской части 6697 Национальной гвардии; 20 человек личного состава Министерства обороны; 83 человека лесной охраны и 32 единицы техники Лесхоза; 12 человек, 2 единицы техники и 1 воздушное судно КазАвиаЛесохраны; 20 человек и 3 единицы техники местных исполнительных органов; 5 пожарных поездов и 21 человек КТЖ.

Забор воды вертолетами для водосливных устройств велся из естественного водоема на расстоянии 25 км от места. Проведен 21 сброс на тушение.

Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное потушены. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен.

Пожары в жилых домах Аманкарагая и Озерного локализованы, проводится тушение отдельных очагов.

Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степеней тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), из которых 4 находятся в центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой.

В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622, всего 908 пассажиров).

По данным Казгидромета, 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра – до 9 м/с.

3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 23 м/с, площадь пожара превысила 9 400 га. Общая площадь лесного массива в Аулиекольском районе – 40 тысяч га.

Создалась угроза населенным пунктам Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.

Проведена эвакуация 1 841 человека из четырех сел: Озерное – 250 человек, северная часть Аманкарагая – 1 тысяча, Калинино – 228, Лесное – 363.

Местные исполнительные органы разместили эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, обеспечили их питанием.

Открыта горячая линия Министерства по чрезвычайным ситуациям, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

Акимат области прорабатывает вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

С 16:00 часов 3 сентября пожар перешел на жилые строения сел Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), Лесное (1 жилой дом), Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы.

В настоящее время огнем уничтожено и повреждено 108 строений.

Сегодня в Костанайскую область прибывает дополнительная группировка: 15 автоцистерн, 2 вахтовки, 1 служебный автомобиль, 98 человек личного состава ДЧС Нур-Султана, также 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами из Алматы.

В настоящее время проводится воздушная разведка для оценки обстановки. Силы и средства по итогам воздушной разведки будут направлены на тушение очагов пожаров в лесном массиве и защиту населенных пунктов.

 

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