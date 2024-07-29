10 человек в рамках проекта «JOLTAP» открыли кофейни в Астане

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Так, благодаря проекту сегодня можно бесплатно изучать такую современную специальность, как бариста. Люди, выбравшие эту профессию, учатся готовить кофе, который пахнет и имеет приятный вкус. А на рынке много людей, интересующихся этой профессией. По словам преподавателя проекта «JOLTAP» Турара Ильяса, через социальный проект на сегодняшний день курс «Бариста» прошли более 500 столичных выпускников.

«В прошлом году в столице прошли соревнования «Лучший бариста». Именно тогда я услышал о проекте «JOLTAP». Позже от организаторов проекта поступило предложение стать преподавателем курса. В целом до этого, работая шеф-бариста, я научил более 100 человек готовить кофе. Итак, мы начали 5-дневное обучение бариста. Сегодня этот курс окончили более 500 студентов. В одной группе 10 человек. В неделю 20-30 студентов осваивают курс бариста», - говорит преподаватель курса.

Турар Ильяс - опытный бариста, работающий в этой сфере более 10 лет. Впервые он освоил приготовление кофе в 17 лет. По городу он открыл собственные кофейни, доказывая, что можно зарабатывать на этой профессии.

«Мне очень нравится готовить кофе, особенно интересно рисовать поверх готового кофе. Я участвовал в различных соревнованиях по этой специальности и работал в других городах страны. Сегодня открыл свои кофейни, они расположены в 3-х местах по всему городу. Помимо этой профессии, я обучаю будущих бариста в рамках проекта «JOLTAP», - говорит он.

По его словам, 70 процентов обучающихся на курсе «Бариста» - это девушки, а 10 процентов студентов в целом хотят открыть собственную кофейню.

«Общий курс длится пять дней. Теория преподается только один день, то есть урок знакомства с кофейными зернами, изучения его истории, знакомства с современными кофейными напитками. Со второго дня наши студенты работают на практике. То есть речь идет не только о приготовлении кофе, но и о способах его украшения. Студенты готовят американо, капучино и латте во время курса. Также рассказывается о добавках, которые добавляют в кофе, показываются методы работы с кофемашиной и ее очистки», - говорит Турар Ильяс.

Сегодня в рамках социального проекта трудоустроено около 300 бариста. По словам опытного бариста, человек, работающий в этой области, должен любить кофе.

«Когда бариста получают работу, они сначала проходят испытательный срок. А потом, если на работе показывает хорошие результаты, в среднем зарабатывает до 250-300 тысяч в месяц. Самое главное при приготовлении кофе - это желание. Я думаю, важно, чтобы бариста любил кофе. Потому что, видя свежие зерна, он должен знать, насколько вкусным получается напиток, который он приготовил. Эта профессия всегда требует обучения. Это потому, что тенденции в приготовлении кофе меняются каждый месяц. Выходят новые кофейные зерна. Даже сегодня опытные бариста идут учиться и совершенствуют свои знания. Например, среди моих студентов 10 человек открыли свою кофейню, а всего на сегодняшний день трудоустроено около 300 студентов», - говорит опытный бариста.

27-летний Турар не скрывает, что был удивлен, когда впервые услышал о проекте «JOLTAP».

«Я был очень удивлен, когда впервые услышал о проекте «JOLTAP». «Как получить бесплатное профессиональное образование?» - думал я. Позже я подумал, что это возможно. Этот проект предоставляет прекрасную возможность для безработных. Преподаются бесплатно не только курсы «Бариста», но и современные курсы «SMM», «Мобилография». Не секрет, что есть люди, которые до сих пор не знают о проекте, удивляются, когда слышат. Поэтому мы хотим, чтобы безработные в нашем городе посещали учебные центры и осваивали новую профессию», - говорит Турар Ильяс.

Отметим, что программы обучения по проекту «JOLTAP» направлены на приобретение конкретных навыков в максимально короткие сроки от 2 недель до 1 месяца в зависимости от специальности.