С Днем рождения, Астана!

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Павел Ильин

Жителей и гостей мегаполиса ждет разнообразная праздничная программа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Традиционно свой день рождения Астана отмечает с размахом. По словам руководителя столичного управления культуры Жанабая Мейрманкулова, жители и гости города смогут насладиться праздничными концертами, принять участие в спортивных турнирах, увидеть долгожданные театральные премьеры, посетить увлекательные мастер-классы и даже посоревноваться в искусстве современного танца.

Так, 5–6 июля состоится XI Военно-музыкальный фестиваль «Әскери керней», в рамках которого пройдут выступления духовых оркестров под открытым небом. Услышать их можно будет в парках «Ғашықтар», «Жетісу» и «Жерұйық», а также на площади Қазақ Елі.

В эти же дни на территории Цент­рального парка пройдет семейный фестиваль выходного дня «Мерекелік саябақ». Его гостям будут предложены показы фильмов под открытым небом, театрализованные постановки, мастер-классы по изобразительному искусству и ремеслам, спортивные и развлекательные программы, выставки и концерты.

Шествием артистов откроется Фес­тиваль перформансов: в театрализованных постановках на городских площадях примут участие творческие коллективы из Астаны, Алматы и Москвы.

Знаковым событием станет премьера спектакля «Армандар орындалады», которая пройдет 5–6 июля на сцене Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова в рамках Года рабочих профессий. Вместе с профессиональными актерами в ней примут участие учителя, журналисты, врачи, повара, медсестры, водители и строители. По словам организаторов, в эмоциональных сценических образах воссозданы реальные жизненные истории и отражены этапы профессионального пути многих специалистов. Кроме того, в театрах «Жастар», «Наз», «Қанаттылар», Музыкальном театре юного зрителя и Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького состоятся запланированные спектакли.

6 июля на мосту Атырау, в Цент­ральном парке и на сцене амфитеатра пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Национальному дню домбры. Также по всему городу состоятся дневные концерты с участием творческих коллективов подведомственных учреждений столичного управления культуры и звезд казахстанской эстрады.

В этот же день на площади у монумента Қазақ Елі состоится молодежный концерт Jastar Energy, главной изюминкой которого станут выступления молодых исполнителей и интерактивное культурное общение с публикой. Мероприятие, направленное на поддержку молодежного творчества и повышение культурной активности, в полной мере раскроет своеобразие современного искусства.

– На ипподроме «Қазанат» 6 июля пройдут два крупных мероприятия. Первое из них – турнир атлетов и мастеров народных видов спорта «Толағай». В нем примут участие 20 батыров, которые будут соревноваться в пяти силовых дисциплинах. Вторым мероприятием будут соревнования по байге «Елорда кубогы». Программа турнира строится вокруг пяти видов скачек, в которых свои навыки и умения продемонстрируют свыше ста всадников. Вход на эти мероприятия свободный. Кроме того, на площадях, в скверах и парках пройдут соревнования по национальным видам спорта. Всех жителей и гостей столицы призываем поддержать наших спортсменов, – отметил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта города Азамат Агзамов.

Мероприятия 6 июля завершатся праздничным концертом с участием звезд отечественной эстрады на территории стадиона «Астана Арена» в формате open air и танцевальным батлом в сквере «Ақжайық», где представители молодежи посоревнуются в пластичности и точности движений.

#Астана #мероприятия #День столицы #празднование

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