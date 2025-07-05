Главная цель – предельно упростить процесс получения статуса инвалидности, сохранив объек­тивность и справедливость. Возможность пройти экспертизу без личного присутствия может быть предоставлена в случае, если у гражданина имеет­ся полная и достоверная медицинская информация в электронном виде.

– Механизм заочной проактивной медико-социальной экспертизы предусматривает получение всех необходимых документов в электронном формате через информационные системы медучреждений, а также направлен на устранение бюрократии, – сообщил председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК Толеген Оспанкулов в ходе пресс-конференции в Службе цент­ральных коммуникаций.

Как отметил спикер, внедрение удаленного формата помогает не только оцифровать сферу, но и решить ряд системных проблем. Так, для лиц с инвалидностью отпадает необходимость перемещаться между инстанциями, уйдут в прошлое бюрократические барьеры. А еще новый формат позволяет рационально распределять нагрузку между вовлеченными в процесс экспертами и обеспечивает равный доступ к услуге вне зависимости от места проживания заявителя. Исключение прямого контакта также снижает коррупционные риски и создает, уверены в профильном комитете, по-настоящему клиентоориентированную модель установления инвалидности.

К слову, воплощение инициативы в жизнь проходит в рамках реализации «дорожной карты» партии «Amanat»: перед Министерством труда и социальной защиты населения была поставлена конкретная задача – обеспечить проведение не менее 35% всех процедур по установлению инвалидности в заочном проактивном формате. И уже в 2024-м этот показатель был превышен и составил 37,4%. На 1 июля текущего года доля заочного проактивного освидетельствования достигла 39,3%.

На пресс-конференции также было озвучено, что с начала года к процессу заочного освидетельствования инвалидности официально привлекаются независимые эксперты МСЭ. Но попасть в реестр практикующие врачи могут, лишь пройдя специальный отбор.

Процедура отбора прозрачна и автоматизирована, заверили в комитете. Врач подает заявку через электронную систему и проходит автоматическую проверку, где проверяются его профессиональные данные: опыт, наличие лицензии, других обязательных документов. Далее кандидат должен пройти тестирование по вопросам, связанным с медико-социальной экспертизой. Решение о допуске принимает сама система, человеческий фактор полностью исключен. Привлечение независимых экспертов обеспечивает объективный подход к оценке состояния здоровья заявителя, в каких-то случаях формирует альтернативную экспертную позицию.

Толеген Оспанкулов подчеркнул: за работой экспертов ведется контроль, вынесенные ими решения подвергаются анализу. В случае неудовлетворительных показателей деятельности эксперт может быть отстранен от работы и исключен из реестра навсегда.

– На 1 июля 2025 года уже 55 независимых экс­пертов участвуют в проведении заочного проактивного освидетельствования. Ими вынесено более 24 тысяч экспертных решений, – сказал глава комитета.