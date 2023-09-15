10 лет колонии за похищение ребенка дали мужчине в Алматинской области

Мужчину в Алматинской области осудили за похищение несовершеннолетней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Жамбылского районного суда.

Фото: Kazpravda.kz

А. предстал перед судом по обвинению в похищении несовершеннолетней (пункт 5 части 2 статьи УК РК).

6 июня этого года около 6:00 пьяный А. обманом увез в село Узынагаш несовершеннолетнюю девочку, которая останавливала попутную машину в село Каргалы.

Мужчина попытался остановиться в нескольких гостиницах, но ему отказывали.

Увидев в селе Карасай дом с надписью «Баня», он предположил, что может туда заселиться. Во дворе дома девочке удалось вырваться из рук похитителя и рассказать всё вышедшей навстречу хозяйке жилья.

Очевидец стала сразу же снимать происходящее на камеру телефона., и А. поспешил скрыться.

Подсудимый вину признал, но сказал, что не имел злого умысла.

Мать потерпевшей просила назначить ему строгое наказание.

Вина подсудимого подтверждена материалами уголовного дела, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими доказательствами.

А. назначено 10 лет лишения свободы, которые он проведет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в силу.