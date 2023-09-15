10 лет колонии за похищение ребенка дали мужчине в Алматинской области

Мужчину в Алматинской области осудили за похищение несовершеннолетней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Жамбылского районного суда.
А. предстал перед судом по обвинению в похищении несовершеннолетней (пункт 5 части 2 статьи УК РК).
6 июня этого года около 6:00 пьяный А. обманом увез в село Узынагаш несовершеннолетнюю девочку, которая останавливала попутную машину в село Каргалы.
Мужчина попытался остановиться в нескольких гостиницах, но ему отказывали.
Увидев в селе Карасай дом с надписью «Баня», он предположил, что может туда заселиться. Во дворе дома девочке удалось вырваться из рук похитителя и рассказать всё вышедшей навстречу хозяйке жилья.
Очевидец стала сразу же снимать происходящее на камеру телефона., и А. поспешил скрыться.
Подсудимый вину признал, но сказал, что не имел злого умысла.
Мать потерпевшей просила назначить ему строгое наказание.
Вина подсудимого подтверждена материалами уголовного дела, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими доказательствами.
А. назначено 10 лет лишения свободы, которые он проведет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор не вступил в силу.