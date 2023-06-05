Жители Алматинской области спасли девочку от похитителя

Фото из открытых источников

В Сети распространилось видео, на котором мужчина пытался похитить 8-летнюю девочку в Алматинской области. Прокуратура области рассказала подробности дела, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Жители Карасайского района, ставшие свидетелями шокирующего инцидента, обратились в ZTB.KZ. С их слов, неизвестный мужчина с алкогольным напитком в руках попросил их подбросить его и якобы его дочь до Узынагаша.

"Когда спросили девочку, кто был этот мужчина рядом с ней, она заплакала. Школьница рассказала, что шла из дома в местную школу искусств, когда внезапно этот незнакомец похитил ее и увез в неизвестном направлении на такси", – поделились авторы видео.

Представившийся Русланом мужчина в спешке скрылся после того, как его начали снимать на камеру.

Как рассказали в прокуратуре, школьница 2015 года рождения вышла из дома в поселке "Фабричный" в Жамбылском районе. Она направлялась на занятия, навстречу вышел неизвестный мужчина, насильно посадил девочку в такси и направился вместе с ней в поселок Жибек-Жолы, который находится за 37 километров от дома, примерно час езды.

Этот факт зарегистрирован в отделении Жамбылского района по статье 125 УК РК "Похищение человека".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый, 1987 года рождения, являющийся уроженцем Республики Узбекистан. В порядке, установленном законодательством, задержанный взят под стражу", – сообщил помощник прокурора Алматинской области Махсат Абиров.

Проводятся следственные действия, иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению. Дело находится на контроле прокуратуры Жамбылского района.