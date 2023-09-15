Акмолинец проведет остаток жизни в тюрьме за двойное убийство

К пожизненному лишению свободы за убийство двух человек приговорили жителя Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС региона.

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В тот злополучный день ранее судимый за убийство М. распивал алкоголь с О. и С. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой подсудимый нанес множественные ножевые ранения О. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, М. убил ножевыми ударами женщину С.

М. судили по пунктам 10, 13 части 2 уголовной статьи 99 – неоднократное убийство для сокрытия преступления.

Вина мужчины подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, явкой с повинной и полным признанием вины осужденным и другими доказательствами по делу.

Суд учел, что М. в 2008 году осуждался к 9 годам лишения свободы за убийство, и в его действиях есть опасный рецидив.

Таким образом, акмолинец получил пожизненное лишение свободы.

Исковые заявления о возмещении морального вреда и материального ущерба потерпевшим удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.