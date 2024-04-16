100 км защитных дамб построено вдоль реки Жайык в ЗКО

Паводки
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В Западно-Казахстанской области продолжаются мероприятия по укреплению противопаводковых защитных сооружений, а также проведение других неотложных работ и ликвидации последствий паводка, сообщает пресс-служба акимата ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В них задействовано 7 895 человек и 1 781 единица техники, в том числе 1 011 единиц спецтехники.

На текущий момент вдоль берега реки Жайык возведены защитные сооружения протяженностью 100 км. Всего уложено 771 тыс. штук мешкотары, заполненной песком.

По состоянию на 16 апреля 2024 года уровень воды в реке Жайык достиг отметки 776 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см. Опасный уровень – 850 см.

Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс в Ириклинское водохранилище.

По уточненной информации, сброс воды Ириклинского водохранилища со стороны Российской Федерации постепенно снижается. Тем не менее, угроза подтопления в области остается на высоком уровне.

#ЗКО #паводки #дамба

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