Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Испании

Сборная Казахстана завоевала первую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Понтеведре (Испания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В стартовый день международного турнира наши спортсмены записали в свой актив бронзовую награду.
Третьими стали Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов в соревнованиях среди смешанных дуэтов (техническая программа). Казахстанцы получили от судей 208.6150 балла.
Победу одержала пара из Великобритании Изабель Торп/Ранджуо Томблин - 225.9034. Испанцы Карла Лоренцо Льюска и Энеко Санчес Агилар завершили выступление с "серебром" - 210.8792.
Артур Майданов и Айганым Саим остановились в шаге от пьедестала. Они финишировали четвёртыми, набрав 207.0650.