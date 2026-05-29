Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Испании

Сборная Казахстана завоевала первую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Понтеведре (Испания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Getty Images

В стартовый день международного турнира наши спортсмены записали в свой актив бронзовую награду. 

Третьими стали Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов в соревнованиях среди смешанных дуэтов (техническая программа). Казахстанцы получили от судей 208.6150 балла. 

Победу одержала пара из Великобритании Изабель Торп/Ранджуо Томблин - 225.9034. Испанцы Карла Лоренцо Льюска и Энеко Санчес Агилар завершили выступление с "серебром" - 210.8792. 

Артур Майданов и Айганым Саим остановились в шаге от пьедестала. Они финишировали четвёртыми, набрав 207.0650.

