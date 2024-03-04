15 казахстанских стартапов презентовали свои проекты на рынке Ближнего Востока

Международное сотрудничество, Технологии, Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они были представлены на вновь открытой специализированной площадке Qaz Steppe Innovation Hub, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Напомним, на прошлой неделе в рамках торговой миссии казахстанских производителей и поставщиков услуг открылся торговый дом «Казахстан».

Сегодня в Минцифры сообщили об открытии Qaz Steppe Innovation Hub. В церемонии запуска хаба перспективных отечественных стартапов приняли участие министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Казахстане Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арики, а также представители торговых организаций разных стран. 

Как отметил Арман Шаккалиев, Казахстан придерживается политики стимулирования цифровой сферы. По итогам 2023 года экспорт казахстанских IT-услуг достиг 500 млн долларов. Чтобы максимально реализовать потенциал отечественной IT-отрасли, в павильоне Торгового дома по инициативе стартап-сообщества запускается коворкинг-центр.

– Специализированная площадка Qaz Steppe Innovation Hub будет способствовать продвижению казахстанского сектора IT-услуг на международные рынки, объединению интересов деловых кругов Казахстана и ОАЭ, а также позволит эффективно развивать взаимовыгодное сотрудничество и повышать конкурентоспособность наших IT-компаний, – сказал Арман Шаккалиев.

По его словам, площадка уже помогла 15 казахстанским стартапам презентовать свои проекты на рынке Ближнего Востока и обсудить перспективы сотрудничества с представителями 100 локальных и международных компаний, в числе которых такие крупные участники, как EMAAR, Etisalat, Google, Microsoft, Mastercard, L’Oreal, Abu Dhabi Commercial Bank и другие.

Кроме того, казахстанские предприниматели встретились с представителями государственных органов и компаний ОАЭ.

По мнению сооснователя Qaz Steppe Innovation Hub Тимура Маулешова, выход на рынок ОАЭ и Ближнего Востока подстегнет развитие экспорта высокотехнологичных решений из Казахстана за рубеж.

– Qaz Steppe Innovation Hub станет уникальной площадкой для реализации амбициозной задачи, поставленной президентом Касым-Жомартом Токаевым по трансформации Казахстана в IT-страну. С 2021 года казахстанские стартапы привлекли инвестиции на сумму свыше 1 миллиарда долларов, базируясь на территории нашей страны. Технологический бум, который сегодня происходит в ОАЭ открывает для наших талантливых специалистов и интересных стартапов новые перспективы, – считает Тимур Маулешов.

#казахстан #ОАЭ #стартап #Дубаи #Qaz Steppe Innovation Hub #IT-проекты

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