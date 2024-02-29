Торговый дом «Казахстан» открылся в Дубае

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В Дубае проходит торговая миссия казахстанских производителей и поставщиков услуг, главным событием которой стало открытие торгового дома «Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Ожидается, что это станет очередным шагом к привлечению в страну зарубежных инвестиций.

- На встрече с казахстанской бизнес-делегацией мы обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Казахстаном. Презентация казахстанского торгового дома показала нам потенциал для обновления бизнес-среды в стране, увеличения инвестиций и двусторонней торговли. Мы намерены сотрудничать с Казахстаном и развивать перспективное партнёрство, - заявил генеральный секретарь министерства экономики ОАЭ Джамал Бин Саиф аль Джарва.

Отметим, в прошлом году товарооборот между странами превысил 328 миллионов долларов. В планах увеличить показатель до миллиарда.

Быстрорастущий рынок эмиратов входит в число приоритетных направлений для казахстанского экспорта и представляет интерес для товаропроизводителей.