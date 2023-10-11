1,5 млн новых ученических мест появится в Казахстане в течение двух лет

В ходе выступления на пленарном заседании Мажилиса заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию систем образования и здравоохранения в республике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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«По поручению главы государства начата реализация Нацпроекта «Комфортная школа». В рамках него будет построено 369 школ. А если сюда добавить объекты, строящиеся за счет местных и республиканского бюджетов, Фонда поддержки инфраструктуры образования, ГЧП и частных инвестиций, то до 2026 года будет введено 1,5 млн новых ученических мест», – отметила Тамара Дуйсенова.

При этом, по ее словам, одного строительства объектов образования недостаточно. Важно наполнить школы высококвалифицированными кадрами. Так, для привлечения лучших специалистов по поручению главы государства заработная плата учителей была увеличена вдвое.

Вопрос подготовки кадров также тесно связан с повышением конкурентоспособности вузов. В настоящий момент в стране открыты 5 филиалов ведущих зарубежных учебных заведений.

«За последние 6 лет почти в 2 раза увеличился объем государственного образовательного заказа. Сейчас он составляет порядка 88 тысяч грантов в год», – сказала Тамара Дуйсенова.

В части развития медицинской сферы заместитель премьер-министра РК отметила, что в настоящее время во исполнение поручения главы государства реализуется Нацпроект по модернизации сельского здравоохранения.

«В рамках программы до конца 2025 года будут построены 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы и подготовлены 1 100 медицинских работников для сельской местности», – сказала Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что для привлечения молодых специалистов в рамках проекта «С дипломом в село» с 2024 года размер бюджетного кредита на приобретение жилья будет увеличен с 1,5 до 2,5 тысячи МРП.