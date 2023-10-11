1,5 млн новых ученических мест появится в Казахстане в течение двух лет

Правительство
78
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ходе выступления на пленарном заседании Мажилиса заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию систем образования и здравоохранения в республике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: Kazpravda.kz

«По поручению главы государства начата реализация Нацпроекта «Комфортная школа». В рамках него будет построено 369 школ. А если сюда добавить объекты, строящиеся за счет местных и республиканского бюджетов, Фонда поддержки инфраструктуры образования, ГЧП и частных инвестиций, то до 2026 года будет введено 1,5 млн новых ученических мест», – отметила Тамара Дуйсенова.

При этом, по ее словам, одного строительства объектов образования недостаточно. Важно наполнить школы высококвалифицированными кадрами. Так, для привлечения лучших специалистов по поручению главы государства заработная плата учителей была увеличена вдвое.

Вопрос подготовки кадров также тесно связан с повышением конкурентоспособности вузов. В настоящий момент в стране открыты 5 филиалов ведущих зарубежных учебных заведений. 

«За последние 6 лет почти в 2 раза увеличился объем государственного образовательного заказа. Сейчас он составляет порядка 88 тысяч грантов в год», – сказала Тамара Дуйсенова.

В части развития медицинской сферы заместитель премьер-министра РК отметила, что в настоящее время во исполнение поручения главы государства реализуется Нацпроект по модернизации сельского здравоохранения. 

«В рамках программы до конца 2025 года будут построены 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы и подготовлены 1 100 медицинских работников для сельской местности», – сказала Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что для привлечения молодых специалистов в рамках проекта «С дипломом в село» с 2024 года размер бюджетного кредита на приобретение жилья будет увеличен с 1,5 до 2,5 тысячи МРП.

#мажилис #здравоохранение #Правительство #Образование #школы #Дуйсенова

Популярное

Все
Приказ выше кодекса?
Пусть лучше украдут?
Когда донор продлевает жизнь
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Дружат театры меж собой
Никогда не опускать руки
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
Горизонты для дронов
Водопровод, да не тот…
Найти мир в себе
Вектор на демократизацию остается неизменным
Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии
Духовные ориентиры
Стимулировать бизнес, развивать производство
Дань уважения истории
Удары грома и могущество ветра
Казахстан направляет более 1600 тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Все нужное – детям
Совет да любовь!
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Ни дня без камеры
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

12 тысяч новых рабочих мест создадут в Казахстане за счет р…
Казахстанцы из социально уязвимых слоев защищены от изменен…
ТЭЦ Риддера передадут в коммунальную собственность
Регионы с низким уровнем по трудоустройству выпускников ТиП…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]