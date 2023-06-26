На 24 процента выросли пенсионные накопления казахстанцев

Объем пенсионных накоплений казахстанцев по состоянию на 1 июня 2023 года составил 15,8 трлн тенге. С аналогичной даты прошлого года он вырос почти на 3,07 трлн тенге или 24 %, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу ЕНПФ.

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Отмечается, что пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) за год увеличились на 23,8% и составили на 1 июня 2023 года 15,3 трлн тенге.

Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составили порядка 495,3 млрд тенге, увеличившись за год на 32,2%.

Самый большой прирост - свыше 64% - продемонстрировали накопления за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые на 1 июня составили около 4,2 млрд тенге.

"Средний размер накоплений за счет ОПВ на 1 ИПС составил 1 396,2 тыс. тенге, что на 22,4% больше данного показателя в прошлом году. При этом в расчете учитываются индивидуальные пенсионные счета всех вкладчиков: и тех, кто только вошел в накопительную пенсионную систему, и тех, кто делает взносы в течение 25 лет. Большое влияние на сумму накоплений оказывает регулярность и сумма взносов, которая зависит от доходов вкладчика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе фонда пояснили, что прирост накоплений сформирован за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Чистый инвестиционный доход за январь-май 2023 года составил 493,4 млрд тенге.

Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ с начала года составили около 172 млрд тенге. Большую часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 64,7 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился почти в 13 раз.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 59,9 млрд тенге.

Также осуществлены выплаты по наследству – 20,9 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 14,9 млрд тенге, выплаты по инвалидности – 1,1 млрд тенге, выплаты на погребение – 2,3 млрд тенге. В страховые организации переведено порядка 8,1 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 32 101 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 742 692 тенге. За этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 29 360 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 707 326 тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 июня 2023 составило 12,18 млн, количество счетов по ОППВ - 615 171.