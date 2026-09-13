Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026

Общество

Участники делятся фотографиями и видео о семейных традициях и передают эстафету другим

Фото: Акимат Астаны

Жители Астаны присоединились к общенациональному челленджу #Otbasym2026, посвященному семейным ценностям, традициям и преемственности поколений, передает Kazpravda.kz.

Участниками инициативы становятся столичные семьи, деятели культуры, спортсмены, молодежь, школьники и студенты колледжей, предприниматели, общественные деятели и представители неправительственных организаций.

В социальных сетях они публикуют фотографии и короткие видеоролики, в которых рассказывают об истории своей семьи, семейных традициях, совместных увлечениях, памятных событиях, заботе о близких и взаимной поддержке. Затем участники передают эстафету другим семьям, друзьям и коллегам.

«Челлендж призван показать, что семья является источником любви, уважения и духовной опоры, а также связующим звеном между поколениями. Каждая публикация становится личной историей о ценностях, которые объединяют родных и передаются от старших к младшим», — сообщили в акимате Астаны.

Принять участие в челлендже может любой желающий. Для этого необходимо разместить фотографию или короткое видео о своей семье и рассказать о семейной традиции, памятной истории, общем увлечении или примере взаимной поддержки.

После публикации предлагается передать эстафету следующим участникам. Для всех публикаций используются единые хештеги: #Otbasym2026, #ОтбасыКүні2026 и #ДеньСемьи2026.

 

#семья #челлендж #Otbasym 2026

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