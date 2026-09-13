В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам

Общество

Всего в Казахстане получили лицензии 632 организации

Фото: Сгенерировано ИИ

В Казахстане 632 организации получили лицензии на оказание специальных социальных услуг. Помощью таких организаций охвачено около 108 тыс. человек, передает Kazpravda.kz.

Из общего числа лицензированных организаций 466 являются государственными учреждениями, еще 166 - неправительственными. Всего по состоянию на 1 сентября 2026 года выдано 704 лицензии.

Лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги, действует с 2025 года. При выдаче лицензии оцениваются наличие необходимых специалистов, материально-техническая база и условия, созданные для получателей помощи.

Среди организаций, получивших лицензии, - 34 реабилитационных центра, услугами которых пользуются около 2,2 тыс человек. В том числе 13 центров работают с детьми и охватывают 562 получателя.

«За каждой социальной услугой стоит человек. Наша задача – обеспечить такие условия, при которых каждый получатель своевременно получает необходимую помощь, чувствует себя в безопасности и уверен, что его права и достоинство находятся под защитой. Лицензирование позволяет установить единые требования к организациям и повысить ответственность за качество оказываемых услуг», – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Специальные социальные услуги сегодня получают пожилые люди, лица с инвалидностью и без определенного места жительства, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и состоящие на учете служб пробации, а также жертвы торговли людьми и бытового насилия и другие граждане, которым необходима социальная поддержка.

Особое внимание при оказании таких услуг уделяется безопасности получателей. Организации должны обеспечивать необходимые условия пребывания, профессиональное сопровождение и своевременно реагировать на возможные риски. При этом учитывается не только сам факт оказания помощи, но и то, насколько своевременно и профессионально она предоставляется и соблюдаются ли права получателя.

Еще четыре организации в трех регионах готовятся получить лицензии. Среди них три государственных учреждения и одна неправительственная организация. Две из них работают в гибридном формате, еще две являются новыми.

#соцзащита #лицензия #соцпомощь

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