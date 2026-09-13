Свыше 50 тыс казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи с начала года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжают расширять систему поддержки семей. С начала 2026 года в Центры поддержки семьи обратились более 50 тыс человек, свыше 43 тыс семей получили консультации, еще около 6 тыс находятся на длительном сопровождении, передает Kazpravda.kz.

Сегодня в стране работают 160 Центров поддержки семьи. В дальнейшем их количество планируется увеличить до 208, чтобы такие учреждения действовали в каждом районе и городе Казахстана. Центры оказывают комплексную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и участвуют в профилактике социальных рисков.

Работа по укреплению института семьи включает также законодательные меры. В новой Конституции закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом.

Кроме того, в 2024 году был принят закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Им криминализировано бытовое насилие и усилена ответственность за различные формы насилия в отношении детей. На основе новых норм разработан комплекс профилактических мер по предупреждению домашнего насилия и повышению безопасности несовершеннолетних.

Еще одним направлением стал План мероприятий по сохранению и укреплению института семьи и брака на 2025–2027 годы. Он предусматривает меры по предупреждению разводов, подготовке граждан к семейной жизни и развитию ответственного родительства.

Продолжается и проект «Академия родителей», который реализуется при поддержке МКИ. Его цель - повышение родительской компетентности, укрепление семьи и развитие культуры ответственного воспитания. В 2026 году проект планирует охватить более 40 тыс человек, включая родителей, педагогов и специалистов социальных служб.

Отдельное внимание уделяется созданию условий, позволяющих совмещать работу и семейные обязанности.

"Министерство культуры и информации совместно с Фондом ООН в области народонаселения реализует проект «Дружественное семье рабочее место», направленный на развитие семейно-ориентированной корпоративной культуры и поддержку работающих родителей. В 2026 году запущена программа обучения представителей государственных органов и работодателей, ориентированная на внедрение семейно-дружественных практик в организациях", - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Масштабная программа прошла и непосредственно ко Дню семьи. В этом году во всех регионах страны организовали более 1 тыс тематических акций, встреч, семинаров и просветительских мероприятий. Их участниками стали около 12 тыс казахстанцев.

Основными темами мероприятий стали семейные и национальные ценности, ответственное родительство, здоровье детей и молодежи, а также профилактика семейно-бытового насилия.