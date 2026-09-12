Новый порядок работы с безработными запустят в Казахстане с 1 октября

Карьерные центры сосредоточатся на фактическом трудоустройстве граждан, а не только на присвоении статуса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 октября 2026 года в Казахстане запустят пилотный проект по изменению работы службы занятости. Одним из главных нововведений станет увеличение периода поиска подходящей работы перед присвоением статуса безработного - с двух до 13 дней, передает Kazpravda.kz.

За это время специалисты карьерных центров смогут подробнее изучить профессиональный опыт и навыки человека, определить его потребности, подобрать подходящие вакансии и связаться с потенциальными работодателями.

Новый подход предполагает, что обращение в карьерный центр станет не просто процедурой регистрации. Основной задачей будет трудоустройство человека с учетом его квалификации, опыта и профессиональных планов.

«Для граждан это означает больше возможностей получить индивидуальную консультацию, ознакомиться с подходящими вакансиями, пройти необходимые процедуры и выбрать работу, соответствующую квалификации, опыту и профессиональным планам», - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Пилотный проект также станет подготовительным этапом перед дальнейшим изменением системы занятости. Специалисты карьерных центров и филиалов Государственного фонда социального страхования пройдут дополнительное обучение.

Особое внимание уделят профилированию соискателей, подбору вакансий, сопровождению граждан до момента трудоустройства и применению действующих мер содействия занятости. Результаты пилота позволят оценить эффективность нового алгоритма и определить, какие механизмы необходимо дополнительно скорректировать перед его полноценным внедрением.

При этом с 1 октября порядок получения социальной выплаты по случаю потери работы не меняется. Во время пилотного проекта граждане, имеющие право на нее, продолжат получать выплату на действующих условиях.

Изменения в продолжительности социальной выплаты вступят в силу позднее - с 1 января 2027 года. Соответствующие поправки в Социальный кодекс предусмотрены законом, утвержденным 11 июня 2026 года. Максимальный период выплаты по случаю потери работы составит до трех месяцев в соответствии с установленными законодательством условиями.

С 1 октября увеличивается до 13 дней период поиска подходящей работы до присвоения статуса безработного, а новые сроки предоставления социальной выплаты начнут действовать только с 1 января 2027 года.

В октябре–декабре Минтруда планирует провести во всех регионах встречи, консультации и другие разъяснительные мероприятия. Казахстанцам расскажут о предстоящих изменениях, порядке получения социальных выплат и возможностях системы содействия занятости.