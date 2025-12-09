175 новых пассажирских вагонов закупили в Казахстане

Транспорт
118

В рамках реализации поручений Президента РК по развитию транспортно-логистической сферы до конца текущего года завершится модернизация 46 ж/д вокзалов, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

На завеседании были подведены основные итоги года в транспортной отрасли.

Министр отметил, что в республике начаты работы по модернизации 124 железнодорожных вокзалов, при этом до конца года строительные работы завершатся на 46 из них.

«В текущем году приобретено 175 новых современных пассажирских вагонов. До 2030 года планируется полностью обновить парк вагонов «КТЖ», — сказал Нурлан Сауранбаев.

 Ранее сообщалось, что около 11 тыс. километров железнодорожных линий отремонтируют за 3 года в Казахстане.

#Казахстан #закуп #вагоны

Популярное

Все
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
Патриарх философской науки Казахстана
Мощное землетрясение произошло в Японии
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Секреты мастеров
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Понять Абая сердцем
Разрушить барьеры молчания
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Рыбу надо спасать
Танцы без границ
Созвучие стиха и песни
Завоевано 11 наград
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Премьер дал ряд указаний по развитию транспортно-транзитной…
Тотальная цифровизация КПП и коридоров: Бектенов дал срок д…
Карту цифровой трансформации транспортной отрасли утвердили…
Казахстан и Airbus договорились о поставках новых самолетов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]