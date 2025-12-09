В рамках реализации поручений Президента РК по развитию транспортно-логистической сферы до конца текущего года завершится модернизация 46 ж/д вокзалов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

На завеседании были подведены основные итоги года в транспортной отрасли.



Министр отметил, что в республике начаты работы по модернизации 124 железнодорожных вокзалов, при этом до конца года строительные работы завершатся на 46 из них.

«В текущем году приобретено 175 новых современных пассажирских вагонов. До 2030 года планируется полностью обновить парк вагонов «КТЖ», — сказал Нурлан Сауранбаев.

Ранее сообщалось, что около 11 тыс. километров железнодорожных линий отремонтируют за 3 года в Казахстане.