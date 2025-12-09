Около 11 тыс. километров железнодорожных линий отремонтируют за 3 года в Казахстане

Строительство
161

Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции по итогам заседания Правительства рассказал о реализуемых инфраструктурных проектах в железнодорожной сфере в рамках поручений Главы государства, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он сообщил, что завершен проект «Достык – Мойынты». Также близится к окончанию проект обходной железной дороги вокруг города Алматы.

«Продолжается строительство железнодорожных участков «Мойынты – Кызылжар», «Мактарал – Дарбаза» и «Аягоз – Бахты», открывающих новые логистические возможности. Во исполнение поручения Главы государства до 2029 года планируется провести ремонт на 11 тыс. км. железнодорожных линий», — сказал Нурлан Сауранбаев.

По его словам, в сфере развития дорожной инфраструктуры в текущем году ремонтными работами охвачено 13 тыс. км дорог

«Это рекордный показатель. Из них 4 тыс. км составляют областные и районные дороги. По итогам ремонта нормативное состояние местных дорог достигло 91%»,— сказал Нурлан Сауранбаев.

Отмечено, что в этом году будут завершены проекты «Калбатау – Майкапшагай», «Узынагаш – Отар» и «Кызылорда – Жезказган». В рамках среднего ремонта завершены работы на республиканских дорогах «Жезказган – Петропавловск» и «Караганда – Каркаралы».

#Казахстан #ремонт #железная дорога

