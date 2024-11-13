177 тысяч тонн зерна смогут разместить на частных элеваторах аграрии

Для обеспечения приёмки и сохранности зерна сельхозтоваропроизводителей дочерняя компания Продкорпорации ТОО «Астык коймалары» предоставляет собственные элеваторные мощности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз РК

Фото: Минсельхоз РК

Общая емкость четырех лицензированных хлебных баз, расположенных в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, составляет 491,7 тыс. тонн. Сегодня на этих элеваторах хранится 314 тыс. тонн, включая зерновые и бобовые культуры Продкорпорации в объеме 139,8 тыс. тонн.

Учитывая, что загруженность хлебоприемных пунктов ТОО «Астык коймалары» не превышает 64%, сельхозтоваропроизводители могут дополнительно разместить на элеваторах компании еще 177 тыс. тонн зерна. В настоящий момент предприятие работает в круглосуточном режиме, оказывая услуги по приемке, сушке, очистке и хранению зерна на ХПП.

Всего в стране действует 191 частный лицензированный ХПП, который имеет право выдачи зерновых расписок сельхозтоваропроизводителям. Совокупная емкость этих хлебных баз достигает 13,2 млн тонн.

По данным Министерства сельского хозяйства, общая мощность всех зернохранилищ республики составляет 30 млн тонн. При этом лицензированные ХПП загружены на 42% и способны дополнительно разместить 7,6 млн тонн зерна.

Что касается основных зерносеющих регионов, показатели свободных мощностей здесь выглядят следующим образом: в Акмолинской области - 2,5 млн тонн свободных площадей элеваторов, в Северо-Казахстанской – 1,6 млн тонн, Костанайской – 1,6 млн тонн.

Текущих мощностей хранения достаточно для эффективного управления сбором и сохранением урожая. Вопросы работы элеваторов находятся на постоянном контроле, и МСХ готово оперативно реагировать на все возникающие ситуации.

СХТП могут отследить всю актуальную информацию по элеваторам и карте зернохранилищ в режиме реального времени в системе Qoldau.

При возникновении вопросов, связанных с хранением зерна или функционированием элеваторов, необходимо обращаться в управления сельского хозяйства.