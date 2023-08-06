18 человек погибло в результате схода оползня в Грузии

Тело 18-го погибшего обнаружили сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: rossaprimavera.ru

По данным службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии найдены 18 тел погибших в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача.

Масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница Sunset Shovi.

В спасательной операции участвуют четыре вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. Продолжается поиск 16 человек. 7 августа в республике объявлен днем траура.