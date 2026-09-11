Прокуратура добилась пересмотра дела о гибели рабочих в Кызылординской области

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В Кызылординской области осудили бывшего директора и мастера ГКП за нарушение правил техники безопасности при очистке канализационных труб, повлекшее гибель двух рабочих от отравления сероводородом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру



Суд осудил их по части 4 статьи 156 УК и взыскал с осужденных материальный и моральный ущерб в пользу потерпевших.



В Генпрокуратуру поступило заявление представителя потерпевшего о том, что осужденные не выплачивают ущерб.



При изучении дела прокуратура установила, что по заключению инспекции труда вина рабочих составляет 0%, а вина работодателя (юридического лица) - 100%.

«Согласно нормам Гражданского кодекса и разъяснений нормативного постановления Верховного Суда, предприятия, чья деятельность связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возмещать вред, причиненный этим источником опасности. В этой связи Генпрокуратура внесла кассационный протест на отмену судебных актов в части решения по гражданскому иску для привлечения ГКП в качестве гражданского ответчика, поскольку ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, должна лежать на предприятии, а не на сотрудниках», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что кассационный суд удовлетворил протест прокурора, отменил приговор по гражданскому иску и направил уголовное дело в этой части в тот же суд для рассмотрения в ином составе.