Свадебный кортеж в стиле 90-х: той закончился штрафами для водителей

Нарушителей выявили после изучения видеозаписи из соцсетей

Фото: скриншот из видео

В Актюбинской области полицейские привлекли к ответственности участников свадебного кортежа после появления в Сети видео с нарушениями правил дорожного движения, передает Kazpravda.kz.

На кадрах запечатлены автомобили, оформленные в стиле 90-х годов, и участники свадебного торжества. Запись привлекла внимание пользователей соцсетей, а также сотрудников полиции.

При изучении видео правоохранители выявили сразу несколько нарушений ПДД. В частности, пассажиров перевозили вне кабины автомобиля. Также водители нарушали требования по использованию внешних световых приборов и звуковых сигналов в дневное время.

«Сотрудники полиции установили всех нарушителей. Ими оказались жители Каргалинского района. В отношении водителей приняты меры административного воздействия в соответствии с законодательством», — сообщили в МВД РК.

В полиции напомнили, что праздничное мероприятие не освобождает участников дорожного движения от соблюдения установленных правил.

Правоохранители призвали водителей независимо от повода соблюдать ПДД и не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников движения.