Современную систему видеоконтроля внедрили в колонии Степногорска

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В учреждении уголовно-исполнительной системы №5 в Степногорске внедрили видеодомофонную систему, которая позволяет контролировать перемещение осужденных внутри объекта, передает Kazpravda.kz.

Новое оборудование работает по принципу идентификации через видеосвязь. Если осужденному необходимо выйти из помещения, он нажимает кнопку вызова. Сотрудник дежурной части устанавливает его личность и уточняет цель выхода. Дверь открывается только после подтверждения, а после прохода автоматически закрывается.

«В текущем году при содействии прокуратуры города из местного бюджета выделены средства на укрепление материально-технической базы учреждений уголовно-исполнительной системы Степногорска», — сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Новая система должна исключить бесконтрольное перемещение осужденных, усилить пропускной режим и повысить безопасность сотрудников учреждения.

В прокуратуре отметили, что работа по усилению режима и безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Степногорска будет продолжена.