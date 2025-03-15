18 гидротехнических сооружений отремонтировали в ЗКО

В регионе ведется постоянный мониторинг уровня воды и постоянный обмен данными с коллегами из России, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В 2024 году в Западно-Казахстанской области начали ремонт 19 гидротехнических сооружений. На сегодня завершены строительно-монтажные работы на 18 объектах, ремонт одного объекта завершится к апрелю этого года.

Также завершен ремонт трех водохранилищ: «Жана Омир», «Узынколь» и «Кемер» и двух плотин «Успен» и «Бесагаш».

Кроме того, впервые за 58 лет проведена комплексная реконструкция Кировского водохранилища. На сегодня идет подготовка к строительству водохранилищ на реках Большой Узень и Малый Узень, а также к реконструкции Битикского, Донгулукского и Пятимарского водохранилищ.

Помимо строительно-монтажных работ, в этом году в области планируется провести многофакторное обследование девяти водохранилищ.