В Актобе задержаны молодые люди за телефонное мошенничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

7 октября в отдел полиции Алгинского района с заявлением о мошенничестве обратился местный житель, ставший жертвой обмана по телефону. Неизвестные лица убедили 49-летнего мужчину в его якобы победе в розыгрыше мобильного телефона.

Поверив в "выигрыш", потерпевший по отправленным ссылкам дважды оформил онлайн-кредиты на свое имя и перевел деньги на указанные ими счета. Мошенники объяснили, что эти деньги необходимы для оплаты комиссии за выигрыш и взноса участника, пообещав вернуть сумму вместе с призом. В результате мужчина лишился около 1,5 млн тенге.

Полицейские задержали двух 18-летних жителей Актобе, подозреваемых в совершении данного преступления. Молодые люди признали свою вину.

Следствием установлено, что злоумышленники увидели в социальных сетях видео известного блогера, где мужчина участвовал в розыгрыше смартфона. Представившись "организаторами конкурса", они связались с ним и под предлогом оформления выигрыша направили ссылки и реквизиты онлайн-счетов, после чего похитили деньги.

Полученные средства подозреваемые потратили на личные нужды. По данному факту начато досудебное расследование.