«ЗАҢДЫ TALK» провели для молодежи Павлодара

Молодежь поделилась своим мнением о значимости идеологии «Закон и порядок». Участники отметили, что «Закон и порядок — это основа безопасной и стабильной жизни общества», а также подчеркнули, что соблюдение закона обеспечивает безопасность и дает уверенность в завтрашнем дне. Молодые люди акцентировали внимание на важности правовой культуры, гражданской ответственности и уважения к закону.

Для участников мероприятия были организованы площадки по рукоделию и рисованию, интерактивные игры и активности, направленные на повышение правовой грамотности и гражданской ответственности молодежи. Кроме того, работала площадка, где жители могли получить консультации у правоохранителей по интересующим их вопросам и обсудить актуальные правовые темы.

Мероприятие прошло в открытом и интерактивном формате, объединив молодежь, представителей государственных органов и жителей города.

По информации руководителя отдела молодежи и семьи Управления информации и общественного развития Жаннур Ахметжаговой, в рамках проекта «Ертіс толқыны», который подразумевает интерактивные мероприятия на набережной в вечернее время, каждая среда будет посвящена теме «Закон и порядок».