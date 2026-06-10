Генпрокуратура отменила амнистию мошеннице из Карагандинской области

Женщина взялась за старое
Жительница Карагандинской области, ранее осужденная за мошенничество, в период отбывания наказания вновь совершила аналогичные преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Она размещала в Instagram объявления о продаже женской одежды, получала от граждан предоплату, однако товар не поставляла и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
Приговором Темиртауского городского суда женщина признана виновной в мошенничестве и осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.
Суд апелляционной инстанции применил к ней Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» и сократил наказание до 2 лет 4 месяцев.
Однако проверкой судебных актов установлено, что амнистия применена незаконно.
Закон прямо запрещает применение амнистии к лицам, совершившим умышленное преступление в период отбывания наказания по предыдущему приговору.
По протесту Генеральной прокуратуры применение амнистии отменено.
Осужденной назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Амнистия является актом гуманизма, но не освобождает от ответственности тех, кто вновь совершает умышленные преступления.