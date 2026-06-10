Генпрокуратура отменила амнистию мошеннице из Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Карагандинской области, ранее осужденная за мошенничество, в период отбывания наказания вновь совершила аналогичные преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Она размещала в Instagram объявления о продаже женской одежды, получала от граждан предоплату, однако товар не поставляла и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Приговором Темиртауского городского суда женщина признана виновной в мошенничестве и осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Суд апелляционной инстанции применил к ней Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» и сократил наказание до 2 лет 4 месяцев.

Однако проверкой судебных актов установлено, что амнистия применена незаконно.

Закон прямо запрещает применение амнистии к лицам, совершившим умышленное преступление в период отбывания наказания по предыдущему приговору.

По протесту Генеральной прокуратуры применение амнистии отменено.

Осужденной назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Амнистия является актом гуманизма, но не освобождает от ответственности тех, кто вновь совершает умышленные преступления.